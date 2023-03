Тело Месси как секрет успеха. Особая длина шага, диета без сахара и мяса, тренировки с минимумом качалки

Раскрываем тайны лучшего игрока мира.

Есть стереотип: Роналду − это про силу воли и адские тренировки, а вот Месси − талант и феномен. Подход Роналду на примере его ударов головой мы разбирали здесь. Теперь изучим Месси. Насколько мнение про феномен справедливо? В чем именно чудо его генетики? Почему он так странно бегает? Он разве тоже не тренируется серьезно? А следит за питанием?

Все ответы − в этом тексте.

***

В конце марта одно из главных изданий Испании AS выстрелило желтушным заголовком: «Лионеля Месси можно клонировать!». Внутри специалист по генетике и глава Европейского архива генома Аркади Наварро объясняет: современные технологии достигли такого уровня, что полученному субъекту передадутся генетические особенности Лео и его потенциал.

«Но, – продолжает Наварро, – Месси стал топ-футболистом не только из-за генетики. Свою роль сыграли образование, лечение, жизнь в академии «Барселоны». Генетика дает нам потенциал, а наша задача – добраться до максимальной его вершины».

Маленький рост привел к особой амплитуде движения ног и технике ведения мяча

Хотя из-за проблем с ростом карьера Месси едва не закончилась еще до старта (историю про лечение гормонами слышали все), такое сложение дало ему главные качества.

МЕССИ ЛЕГКО УГАДЫВАЕТСЯ ДАЖЕ НА ДЕТСКИХ ФОТО

Сейчас рост − 170 см, но в одиннадцать лет он едва перебрался через отметку 130 см. Пропорциональна росту были длина ног и шаг. В сравнении с ровесниками он просто семенил на поле – в 32 года стиль не изменился. Благодаря коротким ногам сокращалась и амплитуда движения: нога быстрее возвращалась в исходное положение.

Это не позволяло Месси просто прокидывать мяч и бежать – в рывке по прямой с мячом он уступит длинноногим футболистам. Взамен Месси получил другое преимущество − минимум пространства для соперника. Лео ведет исключительно левой ногой (чтобы не тратить время на обработку слабой правой), легко проталкивая мяч носком в последней фазе шага (на излете).

Из-за слабого тычка мяч отлетает вперед на небольшое расстояние, равное шагу. Небольшая дистанция между мячом и ногой, а также короткая амплитуда усложняет жизнь сопернику: защитник должен максимально точно угадать с таймингом, чтобы успеть завладеть мячом и не зацепить Лео. С этим не всегда справляются даже лучшие.

Еще один плюс небольшого роста – низкий центр тяжести. Из школьных уроков физики мы понимаем: когда сила тяжести действует на тело, каждая частица этого тела притягивается к земле. Результирующая сила – это вес, а точка, в которой он сосредоточен, называется центром тяжести.

Принято считать, что центр тяжести располагается примерно на уровне талии. Соответственно, у низких и полных людей он находится ниже, у высоких выше. Центр тяжести человека тесно связан с балансом и стабильностью.

Проще всего понять этот принцип на примере обычной двери. Бейте со всей силы в сторону, где находятся петли, – и дверь не сдвинется ни на сантиметр, а любой толчок с противоположного края может распахнуть ее полностью. Чем меньше расстояние от петель до края двери, тем сложнее ее открыть. Такой же принцип используют в разработке гоночных болидов и армейских автомобилей – низкая посадка не позволяет перевернуться при маневрах на большой скорости.

Низкий центр тяжести Месси позволяет ему обтекать противников, не теряя равновесия. А низкий центр тяжести в тандеме с коротким шагом дает главное качество: резкое изменение направления, в котором он бежит.

Важность такого зигзагообразного бега проверили на реальных спортсменах. В лабораторных условиях испанский чемпион по спринту на 100 м Анхель Давид Родригес соревновался с Криштиану Роналду. Они бегали на дистанции 25 метров, но в двух разных ситуациях.

В спринте по прямой Роналду проиграл.

«В обычном беге Криштиану не хватает правильной биомеханики, – подчеркивает бывший бегун на короткие дистанции Даррен Кэмпбелл. – Он не привык к таким рывкам по прямой в матче. Футбол почти не создает таких условий».

Условия второго эксперимента были гораздо ближе к игровым. Дистанцию разделили на пять пятиметровых участков: на каждом из них спортсменам необходимо разворачиваться почти на 90 градусов.

«В этом упражнении центр тяжести уходит вниз, – продолжает Кэмпбелл. – Здесь работают колени, бедра и правильные для футболиста мышцы».

Неудивительно, что в более близких к игре условиях выиграл Роналду: 6,35 против 6,86 у Родригеса.

Перед каждым входом в поворот опытный Роналду сокращает амплитуду шага, семенит и сбрасывает скорость, чтобы не потерять баланс и рвануть снова. Все это напоминает раскладки по «Формуле-1», когда пилоты знают, на какой передаче входить в поворот, чтобы машину не занесло.

Но рост Роналду − 187 см, он долго тренировался, чтобы добиться такого баланса и научиться перекладывать свой центр тяжести. Месси же такую комплекцию унаследовал. Это позволяет ему на дистанции пять метров разгоняться с мячом до 20 км/ч (по данным УЕФА 2012 года). Роналду немного отстает – 18км/ч.

У стиля Месси есть побочный эффект − запредельная энергозатрата. Из-за этого он чуть не скатился в 2014-м

Но такие рывки и привели Месси к главному переломному моменту в карьере. Школа естественных наук при Университете Ливерпуля доказала: «Необычное движение – бег назад и вбок, ускорения, замедления и изменения направления – усиливает метаболическую нагрузку».

Проще говоря: непредсказуемые смены направления и танцы вокруг защитников на расстоянии пяти метров гораздо утомительнее, чем простой спринт по флангу. Эта идея подтверждается исследованием, опубликованным в Quarterly Research for Exercise and Sport. В статье «Чистая физиологическая стоимость дриблинга футбольного мяча» авторы делают вывод: дриблинг значительно увеличивает затраты энергии и воспринимается организмом как движение с усилием. В таких ситуациях уровень лактата в крови повышается так же, как и при беге на высоких скоростях.

Уровень лактата в крови означает накопление молочной кислоты в мышцах – то самое неприятное чувство жжения, которое ощущается во время интенсивных тренировок. Его повышение сопровождается усталостью и снижением работоспособности. Падение эффективности Месси началось в 2014 году.

После второго четвертьфинала ЛЧ сезона-2013/14 («Барселона» играла против «Атлетико») официальная статистика УЕФА показала дикую цифру: Лео пробежал 6,8 км – всего на полтора больше вратаря Пинту.

Месси было почти 27 лет. Это был его девятый сезон в «Барселоне», если считать только те, где он сыграл больше 25 игр.

Утомительные зигзаги, постоянные тычки от соперников, игнор тренировок (по словам бывшего одноклубника Александра Глеба, Месси позволял себе ходить пешком на двухсторонках и пропускать упражнения) и расслабленность после четырех «Золотых мячей» подряд сказались на форме Месси.

Еще один фактор зарождающегося тогда кризиса − питание. 25 сентября 2014 года, после ничьей с «Малагой», испанская газета Libertad Digital слила в сеть рацион футболистов «Барселоны». Оказалось, после игры Месси ел пиццу с двойной порцией сыра и запивал ее спрайтом.

После давления, которое запустила пресса, и второй подряд победе Роналду в гонке за «Золотой мяч» Месси серьезно пересмотрел отношение к подготовке.

Что он ест: никакого сахара, никакой муки и минимум мяса

Партнер по сборной Мартин Демичелис посоветовал обратиться к итальянскому диетологу Джулиано Позеру. Тот радикально перекроил рацион Месси. Под запрет сразу же попали сладкие газировки.

«Сахар – настоящий яд для мышц, – рассказывает Позер в интервью Mundo Deportivo. – Чем дальше он держится от сахара, тем лучше».

В основе новой диеты Месси пять основных ингредиентов: чистая вода, оливковое масло хорошего качества, цельнозерновые продукты, свежие фрукты и овощи. Дополнительно Позер рекомендует употреблять орехи и семена.

Главное условие: продукты должны быть органическими, то есть не обработанными вредными удобрениями. «Именно поэтому я запретил Лео мучные изделия – увы, очень трудно найти пшеницу без вредных примесей», – уточняет Позер.

Под строгий контроль попало и мясо. Уругвайцы и аргентинцы исторически плотно налегают на мясные блюда (сказываются итальянские корни), которые усваиваются дольше других продуктов и сильно бьют по пищеварению в целом.

Методики Позера сработали: за 2015 год Лео скинул больше трех кило, вернул резкость и отнял у Роналду «Золотой мяч».

Тренировки: взрывной бег, планка, прыжки и растяжка

Кроме личного диетолога в списке новых тренеров Месси появился и физиотерапевт Марсело Д’Андреа. Он давно работает в сборной Аргентины, но регулярно прилетает в Барселону. ДʼАндреа помогает Месси быстрее восстанавливаться после травм, он же помог составить правильную программу тренировок.

Главная цель упражнений − в поддержании взрывной скорости и маневренности. Природный процесс старения не отменить, поэтому задача – замедлить его. При этом важно не налегать на качалку: Лео никогда не был машиной, состоящей из мускулов; лишняя мышечная масса может сломать баланс ловкости и скорости – недавний пример Лукаку наглядно это демонстрирует.

«Скорость и ловкость на поле зависит от трех компонентов, – рассказывает Крейг Фридман, директор в Athletes' Performance. Крейг работал в штабе сборной Германии на чемпионате 2006 года, где отвечал за физподготовку. – Во-первых, вы должны быть взрывным и мощным. Во-вторых, ваши лодыжки, бедра и торс должны выдерживать энергию, которое обладает ваше тело. И вы должны делать все правильно, то есть обладать техникой движения».

Подробности индивидуальных тренировок Месси скрывают от толпы. Но некоторые инсайды все-таки проскакивают.

Программа состоит из двух дней: в первый день Месси активно прокачивает умение взрываться и скорость, во второй занимается улучшением ловкости и подвижности тела.

Первый цикл аргентинец начинает с планки (простое и эффективное упражнение на пресс), затем делает выпады коленом вперед с прижатием к телу, растягивает ахилл знакомой всем «ласточкой», затем бегает, высоко поднимая бедро.

После бега – прыжки на месте на двух ногах. После небольшого перерыва идут упражнения возле стены (одинарные, двойные и тройные выпады), а также серия ускорений на 9 метров.

Второй цикл Лео начинает с планки на боку, затем растягивает мышцы колена и бедра. После небольшой паузы – серия мелких прыжков на одной ноге и запрыгиваний на препятствие. Заканчивается второй день серией прыжков через барьеры (с ускорением и без).

В программе Месси нет ни одного лишнего упражнения – он делает ровно то, что необходимо, не переживая о шести кубиках пресса или красивом рельефе.