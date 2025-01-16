Смирнов – о трансфере Хвичи в «ПСЖ»: «Огромная ошибка»

Юрист, агент Антон Смирнов не поддержал готовящийся трансфер форварда «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».
«Практически состоявшийся трансфер за 70 миллионов евро + дополнительные опции. Но это все не про футбол, это все про деньги.
С таким бэкграундом и талантом в неполные 24 года и...в «ПСЖ»... Как по мне, так это огромная ошибка.
Французский чемпионат – все равно пятый в Европе, а «ПСЖ» на сегодня явно не претендент на большие успехи в еврокубках.
Париж, Лувр, Триумфальная арка, Монмартр, круассаны и все остальное – это, конечно, прекрасно, но... Осадочек остаeтся», – написал Смирнов.
- В этом сезоне Кварацхелия забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 19 матчах.
- Грузин поиграл в РПЛ за «Рубин» и «Локомотив». Оба клуба заработают на трансфере.
- Сообщалось, что ему будут платить во Франции 9+2 млн евро в год.