Смирнов – о трансфере Хвичи в «ПСЖ»: «Огромная ошибка»

Юрист, агент Антон Смирнов не поддержал готовящийся трансфер форварда «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

«Практически состоявшийся трансфер за 70 миллионов евро + дополнительные опции. Но это все не про футбол, это все про деньги.

С таким бэкграундом и талантом в неполные 24 года и...в «ПСЖ»... Как по мне, так это огромная ошибка.

Французский чемпионат – все равно пятый в Европе, а «ПСЖ» на сегодня явно не претендент на большие успехи в еврокубках.

Париж, Лувр, Триумфальная арка, Монмартр, круассаны и все остальное – это, конечно, прекрасно, но... Осадочек остаeтся», – написал Смирнов.