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    Смирнов – о трансфере Хвичи в «ПСЖ»: «Огромная ошибка»

    Юрист, агент Антон Смирнов не поддержал готовящийся трансфер форварда «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

    «Практически состоявшийся трансфер за 70 миллионов евро + дополнительные опции. Но это все не про футбол, это все про деньги.

    С таким бэкграундом и талантом в неполные 24 года и...в «ПСЖ»... Как по мне, так это огромная ошибка.

    Французский чемпионат – все равно пятый в Европе, а «ПСЖ» на сегодня явно не претендент на большие успехи в еврокубках.

    Париж, Лувр, Триумфальная арка, Монмартр, круассаны и все остальное – это, конечно, прекрасно, но... Осадочек остаeтся», – написал Смирнов.

    • В этом сезоне Кварацхелия забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 19 матчах.
    • Грузин поиграл в РПЛ за «Рубин» и «Локомотив». Оба клуба заработают на трансфере.
    • Сообщалось, что ему будут платить во Франции 9+2 млн евро в год.

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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    Комментарии (2)
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    FCSpartakM
    1737013469
    А куда должен идти Хвича? Не игрок он того таланта, который позволяет ему играть ведущую роль в топ-клубе.
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    Foxitkuban
    1737013876
    4-ех кратная зарплата и клуб, регулярно берущий трофеи год за годом. Да, большая ошибка. Знаток.
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