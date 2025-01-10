Юрист ответил, какой процент полагается «Рубину» и «Локомотиву» за переход Хвичи в «ПСЖ»

Спортивный юрист Михаил Прокопец подробно разобрал ситуацию с солидарными выплатами российским клубам за потенциальный трансфер Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в «ПСЖ».

По его словам, деньги получит не только «Рубин», но и «Локомотив». Казанцам полагается 1,3% от суммы сделки, москвичам – 0,1%.

Если парижане заплатят 80 миллионов евро, как сообщалось ранее, то «Рубин» получит около 1,04 млн евро, а «Локо» – 80 тысяч.

«Согласно правилам ФИФА, клубам, участвовавшим в подготовке футболиста с 12 до 23 лет, полагается солидарная выплата. Это отчисление за возмездный переход футболиста, общий размер которого составляет 5% от трансферной выплаты, и он делится между всеми клубами, где футболист был зарегистрирован на протяжении этих 12 лет подготовки.

В свою очередь, у каждого года подготовки есть «стоимость». Например, начиная с календарного года 16-го дня рождения футболиста один год «стоит» 10% от общего размера указанного отчисления. Это эквивалентно 0,5% от суммы трансфера.

По информации в открытых источниках, Хвича был зарегистрирован за «Локомотив» и «Рубин» в возрасте 18-21 года: за «Локомотив» – с середины февраля по конец июня 2019 года (4,5 месяца), а за «Рубин» – с июля 2019 года по конец марта 2022 года, то есть приблизительно 2 года 9 месяцев.

Соответственно, доля солидарной выплаты в пользу каждого из российских клубов высчитывается так: «Рубину» полагается около 27% от совокупного размера солидарной выплаты (от 5% трансферной выплаты), а «Локомотиву» – где-то 3% от этой же суммы.

Переводя на более простой язык, «Рубин» сможет претендовать на сумму в размере около 1,3% от гипотетической трансферной выплаты в пользу «Наполи», а «Локомотив» – приблизительно на 0,1% от такой трансферной выплаты.

Точный расчeт будет делать ФИФА, исходя из документа [паспорта футболиста], в котором указан конкретный период, когда Хвича был зарегистрирован за «Локомотив» и «Рубин», – объяснил Прокопец.