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    • Юрист ответил, какой процент полагается «Рубину» и «Локомотиву» за переход Хвичи в «ПСЖ»

    Юрист ответил, какой процент полагается «Рубину» и «Локомотиву» за переход Хвичи в «ПСЖ»

    Спортивный юрист Михаил Прокопец подробно разобрал ситуацию с солидарными выплатами российским клубам за потенциальный трансфер Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в «ПСЖ».

    По его словам, деньги получит не только «Рубин», но и «Локомотив». Казанцам полагается 1,3% от суммы сделки, москвичам – 0,1%.

    Если парижане заплатят 80 миллионов евро, как сообщалось ранее, то «Рубин» получит около 1,04 млн евро, а «Локо» – 80 тысяч.

    «Согласно правилам ФИФА, клубам, участвовавшим в подготовке футболиста с 12 до 23 лет, полагается солидарная выплата. Это отчисление за возмездный переход футболиста, общий размер которого составляет 5% от трансферной выплаты, и он делится между всеми клубами, где футболист был зарегистрирован на протяжении этих 12 лет подготовки.

    В свою очередь, у каждого года подготовки есть «стоимость». Например, начиная с календарного года 16-го дня рождения футболиста один год «стоит» 10% от общего размера указанного отчисления. Это эквивалентно 0,5% от суммы трансфера.

    По информации в открытых источниках, Хвича был зарегистрирован за «Локомотив» и «Рубин» в возрасте 18-21 года: за «Локомотив» – с середины февраля по конец июня 2019 года (4,5 месяца), а за «Рубин» – с июля 2019 года по конец марта 2022 года, то есть приблизительно 2 года 9 месяцев.

    Соответственно, доля солидарной выплаты в пользу каждого из российских клубов высчитывается так: «Рубину» полагается около 27% от совокупного размера солидарной выплаты (от 5% трансферной выплаты), а «Локомотиву» – где-то 3% от этой же суммы.

    Переводя на более простой язык, «Рубин» сможет претендовать на сумму в размере около 1,3% от гипотетической трансферной выплаты в пользу «Наполи», а «Локомотив» – приблизительно на 0,1% от такой трансферной выплаты.

    Точный расчeт будет делать ФИФА, исходя из документа [паспорта футболиста], в котором указан конкретный период, когда Хвича был зарегистрирован за «Локомотив» и «Рубин», – объяснил Прокопец.

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    Источник: «Чемпионат»

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