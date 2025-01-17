Мостовой живет с девушкой чуть-чуть за 30: «Я называю ее Кэт»

Александр Мостовой рассказал о своей личной жизни.

– Везде написано, что [француженка] Стефани была вашей женой.

– Конечно, потому что у нас двое детей. Но штампа не было.

Я сейчас живу с девушкой и говорю, что не собираюсь ставить штампы. Что это дает? Лишние проблемы потом?

Я всегда со всеми честен. Даже с теми девушками, с которыми быстро встречался. С двумя-тремя-пятью за неделю. Никому не говорил, что женюсь.

– Что такое любовь?

– Тут как о счастье. С одной стороны, у всех по-разному. С другой, мне кажется, я испытал это чувство.

Есть люди, которые влюбляются каждый месяц. А для меня любовь – это когда живешь с человеком много лет и, даже если расходишься, спустя долгое время все равно о нем думаешь. Человек все время рядом.

Со Стефани мы 20 лет не вместе, но я постоянно о ней думаю. Постоянно вспоминаю. Не каких-то девушек, которые были после, а именно ее. Наверное, с ней у меня и была любовь.

– После Стефани любви не было?

– Не было. Ни о ком больше я не вспоминаю спустя столько лет.

– Почему вы расстались? Никогда не объясняли.

– Не буду. По большей части это моя вина.

– Вы сказали, что сейчас живете с девушкой. Это ваша ровесница?

– Ну ты что? С бабушками уже жить не буду, ха-ха. Моложе, конечно.

– До 30?

– Чуть-чуть за 30. Три месяца живем вместе, а познакомились в пандемию. Зовут Катя. Сказала, что хочет у меня жить, а я ответил: переезжай. Вот и живем.

– Чего вы ждете от девушки в отношениях?

– Ничего девушка мне не должна. Главное – каждый день должно быть приятно. Сидеть, лежать, разговаривать.

Юмор люблю. Если человек без юмора, это ужас. И юмор должен быть подходящий – не злой.

– Вам не нужно, чтобы постоянно готовила, стирала, убирала?

– Она хорошо готовит. И всем занимается. Иногда ее бесит, что я многого не делаю. Говорю: «Кэт, ну зачем мне это делать, если ты это делаешь? Я сейчас начну, и ты скажешь, что все неправильно».

– Кэт?

– Да, называю ее Кэт.