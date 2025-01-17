Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Мостовой живет с девушкой чуть-чуть за 30: «Я называю ее Кэт»

    Александр Мостовой рассказал о своей личной жизни.

    – Везде написано, что [француженка] Стефани была вашей женой.

    – Конечно, потому что у нас двое детей. Но штампа не было.

    Я сейчас живу с девушкой и говорю, что не собираюсь ставить штампы. Что это дает? Лишние проблемы потом?

    Я всегда со всеми честен. Даже с теми девушками, с которыми быстро встречался. С двумя-тремя-пятью за неделю. Никому не говорил, что женюсь.

    – Что такое любовь?

    – Тут как о счастье. С одной стороны, у всех по-разному. С другой, мне кажется, я испытал это чувство.

    Есть люди, которые влюбляются каждый месяц. А для меня любовь – это когда живешь с человеком много лет и, даже если расходишься, спустя долгое время все равно о нем думаешь. Человек все время рядом.

    Со Стефани мы 20 лет не вместе, но я постоянно о ней думаю. Постоянно вспоминаю. Не каких-то девушек, которые были после, а именно ее. Наверное, с ней у меня и была любовь.

    – После Стефани любви не было?

    – Не было. Ни о ком больше я не вспоминаю спустя столько лет.

    – Почему вы расстались? Никогда не объясняли.

    – Не буду. По большей части это моя вина.

    – Вы сказали, что сейчас живете с девушкой. Это ваша ровесница?

    – Ну ты что? С бабушками уже жить не буду, ха-ха. Моложе, конечно.

    – До 30?

    – Чуть-чуть за 30. Три месяца живем вместе, а познакомились в пандемию. Зовут Катя. Сказала, что хочет у меня жить, а я ответил: переезжай. Вот и живем.

    – Чего вы ждете от девушки в отношениях?

    – Ничего девушка мне не должна. Главное – каждый день должно быть приятно. Сидеть, лежать, разговаривать.

    Юмор люблю. Если человек без юмора, это ужас. И юмор должен быть подходящий – не злой.

    – Вам не нужно, чтобы постоянно готовила, стирала, убирала?

    – Она хорошо готовит. И всем занимается. Иногда ее бесит, что я многого не делаю. Говорю: «Кэт, ну зачем мне это делать, если ты это делаешь? Я сейчас начну, и ты скажешь, что все неправильно».

    – Кэт?

    – Да, называю ее Кэт.

    Новости по теме
    Мостовой дал прогноз, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки 1
    Мостовой сообщил, что пять лет не виделся с детьми: «Жизнь такая» 6
    Мостовой назвал экс-тренера «Спартака» мошенником 5
    Источник: Спортс’’

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.01.2025 21:09
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    almanev
    1737138379
    Дедушка не хочет жить с бабушками
    Ответить
    Fju-2
    1737139568
    Если ты Царь и живёшь с Екатериной, то нужно быть осторожным. Как бы не случился дворцовый переворот.
    Ответить
    Spartak_forv@
    1737140118
    Об Абаскале он думает чаще чем о Стефани)
    Ответить
    vvv123
    1737141438
    30 лет и все еще девушка, с 2 детьми? Нонсенс какой-то!
    Ответить
    Кривая да нелёгкая
    1737141621
    В масках знакомились и в перчатках))
    Ответить
    Интерес
    1737145364
    Жениться не хочешь,так хоть бы удочерил...
    Ответить
    Plyash
    1737149769
    Здесь Сашка молодец,даже без обсуждения.Живёт пара всласть,для себя. Давайте теперь вспомним Радибуланова,Кокорина,Мамаева,Тарасова,Аршавина...Всё,устал мужчин перечислять с ихними слёзами о неуплате алиментов и дележа имущества.Сами понимаете,их ещё полно.Не потому ли,что они все футболисты,т.е. высоко оплачиваемый контингент?Кто из них и кому нужен,очень интересный вопрос,особенно при разделе.
    Ответить
    IVANRUS777
    1737179198
    "С двумя-тремя-пятью за неделю. Никому не говорил, что женюсь." Ну Александр, проституткам и не обязательно об этом говорить)))
    Ответить
    subbotaspartak
    1737182958
    Мостовой живет с девушкой чуть-чуть : «Я называю ее» По волнам...
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 