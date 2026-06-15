Мостовой ответил, страдает ли ФИФА из-за отсутствия России на ЧМ-2026

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался об отсутствии России на чемпионате мира-2026.
– Конечно, жаль, что нашей сборной не дали шанса отобраться на главное футбольное событие четырехлетия. Но говорить, что чемпионат мира из-за этого не тот и перестал быть нам интересен, неправильно. Все равно все смотрят, все обсуждают.
– Могут ли в ФИФА жалеть из-за того, что не допустили сборную России?
– Да им все равно. Там столько сборных, столько рекламы и спонсоров. ФИФА не страдает из-за отсутствия России на ЧМ, болельщики – да. Но точно не ФИФА.
- Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 команд.
- Финал состоится в Нью-Джерси.
- Действующие чемпионы мира – аргентинцы.
Источник: «Советский спорт»