Мостовой ответил, страдает ли ФИФА из-за отсутствия России на ЧМ-2026

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался об отсутствии России на чемпионате мира-2026.

– Конечно, жаль, что нашей сборной не дали шанса отобраться на главное футбольное событие четырехлетия. Но говорить, что чемпионат мира из-за этого не тот и перестал быть нам интересен, неправильно. Все равно все смотрят, все обсуждают.

– Могут ли в ФИФА жалеть из-за того, что не допустили сборную России?

– Да им все равно. Там столько сборных, столько рекламы и спонсоров. ФИФА не страдает из-за отсутствия России на ЧМ, болельщики – да. Но точно не ФИФА.