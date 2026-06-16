Реакция Мостового на ничью Испании с Кабо-Верде

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на результат матча Испания – Кабо-Верде.

Встреча 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 закончилась вничью со счетом 0:0. Испанцы нанесли по воротам соперника 25 ударов.

«Я же всем наперед сказал, что этот турнир будет отличаться большими сюрпризами. Первый тур еще не закончился, а я уже прав. Такой формат турнира, что впервые три команды из группы может выйти. Испания победит также крупно, как Германия, и выйдет из группы.

Что мы увидели от Кабо-Верде? Отбивались и все. Молодцы. Это не провал для Испании. Провал – это Турция. Лишнее подтверждение, что футбол – игра живых людей», – сказал Мостовой.