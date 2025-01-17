Юран удивлен выбором Хвичи в пользу «ПСЖ»

Сергей Юран оценил готовящийся трансфер Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в «ПСЖ».

«Вообще не понимаю, как можно уйти из итальянского чемпионата. Может, (причина) только финансовая составляющая.

Чемпионат Франции ниже уровнем. Если тебе 28–30 лет, ты близок к завершению карьеры – окей. Но ему 23 года.

Думаю, что Хвичу берут в какой‑то степени заменить Килиана Мбаппе. Но бывают такие моменты, что футболист меняет команду, а (игра) не идет», – сказал Юран.