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    Юран удивлен выбором Хвичи в пользу «ПСЖ»

    Сергей Юран оценил готовящийся трансфер Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в «ПСЖ».

    «Вообще не понимаю, как можно уйти из итальянского чемпионата. Может, (причина) только финансовая составляющая.

    Чемпионат Франции ниже уровнем. Если тебе 28–30 лет, ты близок к завершению карьеры – окей. Но ему 23 года.

    Думаю, что Хвичу берут в какой‑то степени заменить Килиана Мбаппе. Но бывают такие моменты, что футболист меняет команду, а (игра) не идет», – сказал Юран.

    • В этом сезоне Кварацхелия забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 19 матчах.
    • Парижане заплатят за него 70 миллионов евро.
    • Грузин поиграл в РПЛ за «Рубин» и «Локомотив». Оба клуба заработают на трансфере.
    • Сообщалось, что ему будут платить во Франции 9+2 млн евро в год.
    • Хвича получит в «ПСЖ» 7-й номер, ранее принадлежавший Килиану Мбаппе.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    17.01.2025 22:22
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    Комментарии (8)
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    WE ARE FOR PETER
    1737142092
    Пусть попробует, а вдруг
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    Plyash
    1737143472
    Совершенно согласен.Тем более мог в Неаполе "подвинуть" самого Марадону.Деньги уходят,а память и любовь человеческая остаётся.Только Италия или Испания,но никак не францызы... Дурак Хвича.
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    aldo conte
    1737156426
    Нормальный трансфер - деньги, титулы, игры в еврокубках, возможность не напрягаться в каждым матче, чтобы избежать травму и сберечь силы для игр за сборную. А что в "Наполи"? Он же не Марадона, чтобы в одиночку тащить команду к очередной победе в Серии А. Сегодня "Наполи" борется за скудетто, завтра продали пару-тройку футболистов, "Ю", "М", "И" укрепились и где будет "Наполи"? Правильно, в середине турнирной таблицы.
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    SLADE2019
    1737179923
    Вот возьмет Хвича и выиграет с ПСЖ ЛЧ. Хотя я мало в это верю. Зато будет Сафонову с кем по русски поговорить.
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    subbotaspartak
    1737182187
    НесказАнно удивляюсь, Переходу поражаюсь, Италию не уважать И во Францию сбежать. Но зато он в ПСЖ, А не в итальянской Ж...
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