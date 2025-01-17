Юран удивлен выбором Хвичи в пользу «ПСЖ»

Сергей Юран оценил готовящийся трансфер Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в «ПСЖ».
«Вообще не понимаю, как можно уйти из итальянского чемпионата. Может, (причина) только финансовая составляющая.
Чемпионат Франции ниже уровнем. Если тебе 28–30 лет, ты близок к завершению карьеры – окей. Но ему 23 года.
Думаю, что Хвичу берут в какой‑то степени заменить Килиана Мбаппе. Но бывают такие моменты, что футболист меняет команду, а (игра) не идет», – сказал Юран.
- В этом сезоне Кварацхелия забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 19 матчах.
- Парижане заплатят за него 70 миллионов евро.
- Грузин поиграл в РПЛ за «Рубин» и «Локомотив». Оба клуба заработают на трансфере.
- Сообщалось, что ему будут платить во Франции 9+2 млн евро в год.
- Хвича получит в «ПСЖ» 7-й номер, ранее принадлежавший Килиану Мбаппе.