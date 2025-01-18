Хвича прокомментировал переход в «ПСЖ»

Новичок «ПСЖ» Хвича Кварацхелия поделился эмоциями в связи с трансфером в парижский клуб из «Наполи».

«Это мечта – оказаться здесь. Я слышал много хорошего о «ПСЖ».

Испытываю огромную гордость в связи с тем, что присоединился к этому великому клубу и с нетерпением жду возможности надеть новую форму», – сказал грузинский вингер, подписавший контракт до 2029 года.