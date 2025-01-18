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    Хвича прокомментировал переход в «ПСЖ»

    Новичок «ПСЖ» Хвича Кварацхелия поделился эмоциями в связи с трансфером в парижский клуб из «Наполи».

    «Это мечта – оказаться здесь. Я слышал много хорошего о «ПСЖ».

    Испытываю огромную гордость в связи с тем, что присоединился к этому великому клубу и с нетерпением жду возможности надеть новую форму», – сказал грузинский вингер, подписавший контракт до 2029 года.

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    Источник: сайт «ПСЖ»

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    18.01.2025 00:24
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Plyash
    1737151420
    За длинным рублём поскакал,однозначно...Не его это клуб.
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    Oldtrafford83
    1737179325
    Это мечта .-зарабатывать столько бабла)) думаю так будет правильней)
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    subbotaspartak
    1737180149
    Бонжур гамарджоба
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    zigbert
    1737204086
    Придется учить французский язык. Его друзья теперь и Пьер и Жан...
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