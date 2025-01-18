Хвича прокомментировал переход в «ПСЖ»

Новичок «ПСЖ» Хвича Кварацхелия поделился эмоциями в связи с трансфером в парижский клуб из «Наполи».
«Это мечта – оказаться здесь. Я слышал много хорошего о «ПСЖ».
Испытываю огромную гордость в связи с тем, что присоединился к этому великому клубу и с нетерпением жду возможности надеть новую форму», – сказал грузинский вингер, подписавший контракт до 2029 года.
- Кварацхелия за 2,5 сезона в «Наполи» забил 30 голов и сделал 29 ассистов в 107 матчах.
- Он поиграл в РПЛ за «Рубин» и «Локомотив». Оба клуба заработают на трансфере.
- Сообщалось, что Хвиче будут платить во Франции 9+2 млн евро в год. Сумма сделки – 70 млн евро.