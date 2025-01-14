Радимов высказался о перспективах Хвичи в «ПСЖ»

Владислав Радимов прокомментировал готовящийся трансфер Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

Парижане в ближайшее время выкупят его у «Наполи» за 70 миллионов евро + бонусы.

«Сколько времени ушло на то, чтобы люди разобрались, как сдерживать Хвичу. В ситуациях один в один он разбирался поначалу, назабивал кучу голов, что помогло добавить уверенности и ему самому, и «Наполи».

В этом плане роль Хвичи в том чемпионстве была просто грандиозной. Это помогло Спаллетти построить свою игру.

«ПСЖ» – итак безоговорочный фаворит, где собраны очень сильные футболисты. В этом плане Хвича просто добавит креатива и, конечно, станет любимцем трибун в «ПСЖ».

С ним или без него всe равно «ПСЖ» выиграет чемпионат, вероятность победы в Кубке тоже высока», – сказал Радимов.