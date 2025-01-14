Во Франции сообщили, сколько «ПСЖ» заплатит за Хвичу

Раскрыты подробности готовящегося трансфера Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в «ПСЖ».

По информации RMC Sport, стороны пришли к компромиссу касательно итоговой суммы сделки.

Парижане заплатят за вингера 70 миллионов евро + бонусы.

С самим игроком заключат контракт до 2029 года.