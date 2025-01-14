Во Франции сообщили, сколько «ПСЖ» заплатит за Хвичу

Раскрыты подробности готовящегося трансфера Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в «ПСЖ».
По информации RMC Sport, стороны пришли к компромиссу касательно итоговой суммы сделки.
Парижане заплатят за вингера 70 миллионов евро + бонусы.
С самим игроком заключат контракт до 2029 года.
- В этом сезоне Кварацхелия забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 19 матчах.
- Грузин поиграл в РПЛ за «Рубин» и «Локомотив». Оба клуба заработают на трансфере.
- «ПСЖ» собирается увеличить зарплату Хвичи в 4 раза.
Источник: RMC Sport