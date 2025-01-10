В «ПСЖ» зарплата Хвичи увеличится в 4 раза

«ПСЖ» предлагает вингер Хвиче Кварацхелии зарплату в 4 раза больше, чем он получает в «Наполи». Представители футболиста обсуждают условия возможного контракта.

По данным Capology, Кварацхелия в «Наполи» получает 2,05 миллиона евро в год (1,6 миллиона евро после уплаты налогов).