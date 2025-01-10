Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    В «ПСЖ» зарплата Хвичи увеличится в 4 раза

    «ПСЖ» предлагает вингер Хвиче Кварацхелии зарплату в 4 раза больше, чем он получает в «Наполи». Представители футболиста обсуждают условия возможного контракта.

    По данным Capology, Кварацхелия в «Наполи» получает 2,05 миллиона евро в год (1,6 миллиона евро после уплаты налогов).

    • Ранее стало известно, что «ПСЖ» предложил неаполитанцам 80 миллионов евро за грузинского игрока.
    • В этом сезоне 23-летний Кварацхелия провел за «Наполи» 19 матчей, забил 5 голов, отдал 3 передачи.
    • Его контракт с клубом рассчита до лета 2027 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Кварацхелии в 85 миллионов евро.

    Новости по теме
    Юрист ответил, какой процент полагается «Рубину» и «Локомотиву» за переход Хвичи в «ПСЖ» 2
    Еще один топ-клуб АПЛ включился в борьбу за Хвичу 2
    Семин отреагировал на новость о трансфере Хвичи в «ПСЖ»
    Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:59
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Кривая да нелёгкая
    1736501341
    Спам за 80 не схотел угальдона в псж продать) хвича значит подешевле топчика угвльды))
    Ответить
    САДЫЧОК
    1736505593
    Абсолютно средний предсказуемый футболист!
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 