В «ПСЖ» зарплата Хвичи увеличится в 4 раза

«ПСЖ» предлагает вингер Хвиче Кварацхелии зарплату в 4 раза больше, чем он получает в «Наполи». Представители футболиста обсуждают условия возможного контракта.
По данным Capology, Кварацхелия в «Наполи» получает 2,05 миллиона евро в год (1,6 миллиона евро после уплаты налогов).
- Ранее стало известно, что «ПСЖ» предложил неаполитанцам 80 миллионов евро за грузинского игрока.
- В этом сезоне 23-летний Кварацхелия провел за «Наполи» 19 матчей, забил 5 голов, отдал 3 передачи.
- Его контракт с клубом рассчита до лета 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Кварацхелии в 85 миллионов евро.