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    • Топ-10 футболистов РПЛ до 23 лет, готовых к лучшим лигам Европы

    Топ-10 футболистов РПЛ до 23 лет, готовых к лучшим лигам Европы

    CIES Football Observatory опубликовала рейтинг игроков не старше 23 лет, которые пока не выступают в топ-5 лигах Европы, но готовы к этому.

    Первое место занял защитник «Спортинга» Зено Дебаст. В топ-3 также вошли два футболиста ПСВ Райан Фламинго и Малик Тилльман.

    Полный рейтинг от CIES можно посмотреть по ссылке.

    Среди игроков РПЛ десятка лучших выглядит так:

    1. Манфред Угальде («Спартак»)
    2. Сергей Пиняев («Локомотив»)
    3. Константин Тюкавин («Динамо»)
    4. Педро («Зенит»)
    5. Даниил Денисов («Спартак»)
    6. Алексей Батраков («Локомотив»)
    7. Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА)
    8. Артем Карпукас («Локомотив»)
    9. Андрей Лангович («Ростов»)
    10. Кирилл Щетинин («Ростов»)

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    Источник: CIES

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    17.01.2025 22:34
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    Комментарии (5)
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    oyabun
    1737143465
    Денисов и в Спартаке хуже всех товарищей на поле, а уж как будет смотреться в Европе?
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    Кривая да нелёгкая
    1737145095
    Угальду и здесь втюхали)
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    andr45
    1737183577
    Вообще-то Угальде на одиннадцатом месте) Следующий Пиняев - 31 место Бразильский же юный гений Пердо и прочие далеко внизу таблицы
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