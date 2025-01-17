Топ-10 футболистов РПЛ до 23 лет, готовых к лучшим лигам Европы

CIES Football Observatory опубликовала рейтинг игроков не старше 23 лет, которые пока не выступают в топ-5 лигах Европы, но готовы к этому.
Первое место занял защитник «Спортинга» Зено Дебаст. В топ-3 также вошли два футболиста ПСВ Райан Фламинго и Малик Тилльман.
Полный рейтинг от CIES можно посмотреть по ссылке.
Среди игроков РПЛ десятка лучших выглядит так:
- Манфред Угальде («Спартак»)
- Сергей Пиняев («Локомотив»)
- Константин Тюкавин («Динамо»)
- Педро («Зенит»)
- Даниил Денисов («Спартак»)
- Алексей Батраков («Локомотив»)
- Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА)
- Артем Карпукас («Локомотив»)
- Андрей Лангович («Ростов»)
- Кирилл Щетинин («Ростов»)