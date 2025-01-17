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    Мостовой раскрыл, какие у него автомобили

    Экс-игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой рассказал, что владеет тремя автомобилями.

    – В книге вы писали, что любите «Мерседесы», они у вас всю жизнь. На чем ездите сейчас?

    – В плане машины никогда не выпячивался. Я на многих ездил, многие не понравились. А «Мерседес» – мягкая, удобная. Сейчас он у меня тоже есть. Еще «Кадиллак» и «Хаммер».

    Но на «Хаммере» мало езжу: проблемы с ремонтом. Год назад полетела приборная панель, нигде не нашли. Заказали из Америки, но в доставке потерялась.

    «Хаммер» – одна из лучших машин, которые я видел в жизни. Купил сразу после возвращения в Россию. За десять лет два раза ремонтировал.

    Кстати, за полгода до меня в «Бенфике» были Серега Юран и Вася Кульков. Клуб дал им новые «БМВ» – белую и черную. А я приехал и сказал, что мне лучше «Мерседес». Ждал месяца три, пока пригнали из Германии.

    – На спорткары не тянуло?

    – Не любил никогда. Хотя один раз по юношеской наивности… В Португалии мы узнали, что такое большая известность. А около игроков всегда крутятся жучки. С нами подружился один португало-американец, предлагал машины, электронику.

    Так я купил первый переносной телефон, который весил килограммов пять. Помню, лежал на пляже и звонил с него в Москву, ха-ха. И вот у этого же человека сдуру купил спортивный «Понтиак». Здоровый, морда такая черная.

    Когда переходил во Францию, перегнал и машину – представляешь, как ездил? В Португалии-то солнце все время. А во Франции погода так себе, и я на этой спортивной машине один по городу езжу, все меня знают. Кошмар. Кажется, фотография осталась.

    Но с тех пор – нет-нет. Хотя спортсмены любят [спорткары], у нас в команде у многих были «Порш» и «Феррари», но я никогда к этим машинам даже близко не подходил.

    Скрученным залезаешь, сидеть неудобно. И где скорость набирать? Везде камеры, штрафы.

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    Источник: Спортс’’

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    17.01.2025 22:10
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    Комментарии (4)
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    WE ARE FOR PETER
    1737142179
    Хороший вкус
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    FRZZ
    1737142703
    Журналюги сделали из Мостового прямо звезду Голливудскую. С кем живет, какие машины водит…
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    Plyash
    1737144054
    Понятно,что не "Школьник" и не "Юность"...двухколёсные.
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