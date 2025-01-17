Мостовой раскрыл, какие у него автомобили

Экс-игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой рассказал, что владеет тремя автомобилями.

– В книге вы писали, что любите «Мерседесы», они у вас всю жизнь. На чем ездите сейчас?

– В плане машины никогда не выпячивался. Я на многих ездил, многие не понравились. А «Мерседес» – мягкая, удобная. Сейчас он у меня тоже есть. Еще «Кадиллак» и «Хаммер».

Но на «Хаммере» мало езжу: проблемы с ремонтом. Год назад полетела приборная панель, нигде не нашли. Заказали из Америки, но в доставке потерялась.

«Хаммер» – одна из лучших машин, которые я видел в жизни. Купил сразу после возвращения в Россию. За десять лет два раза ремонтировал.

Кстати, за полгода до меня в «Бенфике» были Серега Юран и Вася Кульков. Клуб дал им новые «БМВ» – белую и черную. А я приехал и сказал, что мне лучше «Мерседес». Ждал месяца три, пока пригнали из Германии.

– На спорткары не тянуло?

– Не любил никогда. Хотя один раз по юношеской наивности… В Португалии мы узнали, что такое большая известность. А около игроков всегда крутятся жучки. С нами подружился один португало-американец, предлагал машины, электронику.

Так я купил первый переносной телефон, который весил килограммов пять. Помню, лежал на пляже и звонил с него в Москву, ха-ха. И вот у этого же человека сдуру купил спортивный «Понтиак». Здоровый, морда такая черная.

Когда переходил во Францию, перегнал и машину – представляешь, как ездил? В Португалии-то солнце все время. А во Франции погода так себе, и я на этой спортивной машине один по городу езжу, все меня знают. Кошмар. Кажется, фотография осталась.

Но с тех пор – нет-нет. Хотя спортсмены любят [спорткары], у нас в команде у многих были «Порш» и «Феррари», но я никогда к этим машинам даже близко не подходил.

Скрученным залезаешь, сидеть неудобно. И где скорость набирать? Везде камеры, штрафы.