Газизов оценил перспективы Тедеско в случае возвращения в РПЛ

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов отреагировал на отставку Доменико Тедеско с поста главного тренера сборной Бельгии.

«Доменико – сильный, топовый тренер, он все доказал в «Спартаке» и своей дальнейшей работой. Это коммуникабельный молодой специалист, который учится. Мне с ним хорошо работалось, комфортно.

Возвращение в Россию? Если его пригласит большая команда, то почему нет?

Пригласил бы его в Махачкалу? У нас есть главный тренер Хасанби Биджиев, поэтому думать о другом тренере мне было бы неправильно, даже если бы я хотел», – сказал Газизов.