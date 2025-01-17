Газизов оценил перспективы Тедеско в случае возвращения в РПЛ

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов отреагировал на отставку Доменико Тедеско с поста главного тренера сборной Бельгии.
«Доменико – сильный, топовый тренер, он все доказал в «Спартаке» и своей дальнейшей работой. Это коммуникабельный молодой специалист, который учится. Мне с ним хорошо работалось, комфортно.
Возвращение в Россию? Если его пригласит большая команда, то почему нет?
Пригласил бы его в Махачкалу? У нас есть главный тренер Хасанби Биджиев, поэтому думать о другом тренере мне было бы неправильно, даже если бы я хотел», – сказал Газизов.
- Тедеско возглавлял бельгийскую сборную с февраля 2023-го.
- Под его руководством команда провела 24 матча: 12 побед, 6 ничьих и 6 поражений.
- Тренер известен по работе в «Спартаке» с 2019 по 2021 год.
Источник: ODDS