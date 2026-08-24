В махачкалинском «Динамо» прояснили ситуацию с уходом Евсеева в другой клуб

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов ответил, на каких условиях Вадим Евсеев может покинуть пост главного тренера.

«Отступных в контракте нет. Мы с Вадимом Валентиновичем не первый год знакомы, работали вместе в «Уфе», и он знает, что слово стоит больше, чем определенные условия контракта.

Он никуда не торопится, абсолютно по-дагестански подходит нам по духу. Я бы с удовольствием поднимал его акции, но они и так подняты очень высоко.

Мои слова здесь не нужны – он уже давно все доказал в футболе и как игрок, и как тренер. Если так все будет продолжаться, предложение от более серьезных клубов придет», – сказал Газизов.