В махачкалинском «Динамо» оценили перформанс Евсеева после игры с «Крыльями»

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов высказался о главном тренере команды Вадиме Евсееве.

«Динамо Мх» в 4-м туре РПЛ обыграло «Крылья» в Самаре со счетом 4:1.

Махачкалинцы набрали девять очков и поднялись на третье место в турнирной таблице.

Евсеев после игры запрыгнул на стол в раздевалке.

– Как вам перформанс Вадима Евсеева в раздевалке после победы над «Крыльями»? Стол целый?

– Стол в порядке, мы проверили. Форма у Вадима Валентиновича шикарная! Он разносторонний человек – умеет шутить, работать, перформансы выдавать. Это всe говорит о том, что Евсеев является большим человеком, бывшим футболистом, тренером. Ребята ему верят, мы все вокруг него и двигаемся вместе.