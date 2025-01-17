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    Мостовой назвал условия для старта тренерской карьеры

    Александр Мостовой ответил, при каких условиях он готов приступить к тренерской работе.

    У бывшего спартаковца два основных требования: клуб не ниже РПЛ и взрослая команда.

    – Хаби Алонсо начинал работать в «Реале» с детьми до 14 лет. Вы готовы так же?

    – Честно говоря, нет. Потому что Хаби Алонсо 40 лет, а мне 55. Я и пять лет назад это говорил. Было бы мне 35-40, согласился.

    – Только основная команда?

    Да. Необязательно главным – я могу быть и помощником, и третьим, и пятым. Считаю, что играл в футбол 25 лет не для того, чтобы в 55… Это не прихоть. Такое у меня мнение. Мне трудно представить сейчас Зидана в U-15.

    – Вы согласны только на топ-клуб в России?

    Нет, я согласен быть в команде Премьер-лиги. Если поступит предложение, конечно, рассмотрю его.

    Но это не говорит, что завтра туда придет Мостовой – и все будет здорово. Нет, конечно. Я такой же человек, как и все остальные. Где-то везет, где-то не везет.

    – Но люди смотрят на ваши высказывания и думают: придет Мостовой – и сразу начнет побеждать.

    – Нет, такого не бывает. Это один случай из миллиона.

    – Допускаете, что это может быть болезненный опыт? Как у Пирло в «Ювентусе» или у Лэмпарда в «Челси».

    – Конечно. Посмотри, сколько великих. Возвращаемся к тому, о чем я говорил: в футболе все давно придумано. Но с точки зрения тех, кто любит футбольных людей закапывать, получается, что Пирло и Лэмпард – никакие.

    • Мостовой 1,5 года учился на тренера в Академии РФС.
    • 23 декабря он успешно прошeл аттестацию.
    • Экс-спартаковец проходил стажировку в «Динамо».

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    Источник: Спортс’’

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    17.01.2025 19:40
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    Комментарии (6)
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    Benifacto
    1737133796
    (– Но люди смотрят на ваши высказывания и думают: придет Мостовой – и сразу начнет побеждать.) как же они любят от имени народа говорить, да все мы ждем что он наконец то снимет корону!!! и обосреться в первой же команде и уже спуститься с небес на землю....
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    fakeid
    1737134064
    мостовой: необязательно главным – я могу быть и помощником, и третьим, и пятым в абсолютно любом клубе рпл, но только если у этого клуба спонсор газпром или лукойл.
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    crf575757
    1737135061
    Да кому нужен этот бездарный болтун!
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    Spartak_forv@
    1737136090
    Обязательно главным,а помощником брать Бояринцева.Если что пойдет не так,можно будет говорить,что Царь хороший,Бояра плохой)
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    Plyash
    1737151172
    Хватит кокетничать,г-н Мостовой,зае@ал уже всех.Приходи и работай там,где считаешь нужным,хватит словоблудничать.
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