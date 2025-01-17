Мостовой назвал условия для старта тренерской карьеры

Александр Мостовой ответил, при каких условиях он готов приступить к тренерской работе.

У бывшего спартаковца два основных требования: клуб не ниже РПЛ и взрослая команда.

– Хаби Алонсо начинал работать в «Реале» с детьми до 14 лет. Вы готовы так же?

– Честно говоря, нет. Потому что Хаби Алонсо 40 лет, а мне 55. Я и пять лет назад это говорил. Было бы мне 35-40, согласился.

– Только основная команда?

– Да. Необязательно главным – я могу быть и помощником, и третьим, и пятым. Считаю, что играл в футбол 25 лет не для того, чтобы в 55… Это не прихоть. Такое у меня мнение. Мне трудно представить сейчас Зидана в U-15.

– Вы согласны только на топ-клуб в России?

– Нет, я согласен быть в команде Премьер-лиги. Если поступит предложение, конечно, рассмотрю его.

Но это не говорит, что завтра туда придет Мостовой – и все будет здорово. Нет, конечно. Я такой же человек, как и все остальные. Где-то везет, где-то не везет.

– Но люди смотрят на ваши высказывания и думают: придет Мостовой – и сразу начнет побеждать.

– Нет, такого не бывает. Это один случай из миллиона.

– Допускаете, что это может быть болезненный опыт? Как у Пирло в «Ювентусе» или у Лэмпарда в «Челси».

– Конечно. Посмотри, сколько великих. Возвращаемся к тому, о чем я говорил: в футболе все давно придумано. Но с точки зрения тех, кто любит футбольных людей закапывать, получается, что Пирло и Лэмпард – никакие.