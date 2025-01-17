Филимонов ответил, как отнесся к трансферу Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов прокомментировал летний трансфер форварда Александра Соболева в «Зенит».

«Как я отнесся к переходу Соболева из «Спартака» в «Зенит»? Да никак. Мне было вообще все равно, потому что Соболев – не тот футболист, который определял игру «Спартака», он не был ключевым игроком. Соболев провел в «Спартаке» четыре года? Ну, это настоящий спартаковец, что ли?

Соболев – обычный футболист, который перешел из одного клуба в другой. Для меня это ничего не значило. Если бы в свое время в команду принципиального соперника перешел Цымбаларь или, условно, Пятницкий, Титов, Аленичев – это было бы событие. А тут перешел обычный футболист, так что ничего необычного не произошло», – сказал Филимонов.