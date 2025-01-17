Реакция Мостового на увольнение Тедеско из сборной Бельгии

Александр Мостовой прокомментировал отставку Доменико Тедеско с поста главного тренера сборной Бельгии.
«Я не удивлен. Как его вообще могли пригласить в сборную Бельгии? Он провалил чемпионат Европы, должен был сам уйти после турнира. Но такие бессовестные люди никогда сами не уходят. Тедеско некрасиво поступил с Тибо Куртуа и Ромелу Лукаку.
Назначение Тедеско в сборную Бельгии – смех. Жалко, что федерация потеряла время и чемпионат Европы. Все поняли ошибку, итог логичный», – сказал Мостовой.
- Тедеско возглавлял бельгийскую сборную с февраля 2023-го.
- Под его руководством команда провела 24 матча: 12 побед, 6 ничьих и 6 поражений.
- Тренер известен по работе в «Спартаке» с 2019 по 2021 год.
Источник: «Матч ТВ»