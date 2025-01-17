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Реакция Мостового на увольнение Тедеско из сборной Бельгии

17 января 2025, 17:53
13

Александр Мостовой прокомментировал отставку Доменико Тедеско с поста главного тренера сборной Бельгии.

«Я не удивлен. Как его вообще могли пригласить в сборную Бельгии? Он провалил чемпионат Европы, должен был сам уйти после турнира. Но такие бессовестные люди никогда сами не уходят. Тедеско некрасиво поступил с Тибо Куртуа и Ромелу Лукаку.

Назначение Тедеско в сборную Бельгии – смех. Жалко, что федерация потеряла время и чемпионат Европы. Все поняли ошибку, итог логичный», – сказал Мостовой.

  • Тедеско возглавлял бельгийскую сборную с февраля 2023-го.
  • Под его руководством команда провела 24 матча: 12 побед, 6 ничьих и 6 поражений.
  • Тренер известен по работе в «Спартаке» с 2019 по 2021 год.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Бельгия Тедеско Доменико Мостовой Александр
Комментарии (13)
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Иннокентий-Смоктуновский-
1737125913
Ахаха, какой же он всё-таки жалкий и завистливый, такие всегда искренне радуются неудачам других и так же болезненно переживают успехи других. 
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DOCTOR PENALTY
1737126890
Как услышу фамилию Тедеско, сразу всплывает эпизод как этот идиот на Гончаренко запрыгивал и как Гончаренко сбрасывал его с себя. )))
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...уефан
1737127580
...вот, она! Лебединая песня Царя. Дождался-таки)...
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Тинез Розоп
1737127849
Что было дальше, в передачу Саню надо...
Ответить
subbotaspartak
1737128909
Вспоминаю последнюю череду спартаковских тренеров, а всплыла картина "Бурлаки на Волге"...
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FCSpartakM
1737129434
Так радуется, будто там после Тадеско кто-то сделает что-то из это сборной. Тедди попал под команду, поколение которой уже прошло в 18ом году. Пойдет тренировать спокойно какой-нибудь середняк, а Сашко будет так же булки на кресле разминать
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Cleaner
1737129478
Люди работают, а Мостовой все языком треплет. Мостовой - ЦАРЬ болтунов...(((
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James--google
1737131958
Просто Карпин-талантливый чедовек и не балаболка, а Мостовой- бездарь. Игроком был классным, но на этом его достоинства исчерпаны, а он не хочет этого понять и не понимает. Игрок и тренер-это разные профессии.
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andr45
1737182650
Да, с послужным списком рассейских тренеров не сравнишь) Черчесов провел со сбродной РФ 57 игр и проиграл всего лишь в 20! Со сборной Казахстана в 8 играх проиграл и того меньше - всего-то 8) А при Карпине сбродная РФ громит всех подряд - разгромлены сборные таких футбольных держав, как Вьетнам, Сирия, Бруней, Куба, ...
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Городовой
1737296198
Южнокорейского президента посадили! Мостовой, чего молчишь?
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