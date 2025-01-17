Аршавин высказался о будущем Родригао и Артура в «Зените»

Андрей Аршавин прокомментировал слухи о возможном уходе Родригао и Артура из «Зенита».
«Есть момент с Родригао, потому что у него через полгода заканчивается контракт. Захочет ли он сам уйти или решит досидеть… «Зенит» вряд ли будет предлагать ему новый контракт, мне так кажется.
Если Артур не устраивает и есть договоренность с другим футболистом, то его могут поменять.
Думаю, что пока определенности нет, потому что в межсезонье слишком уж тихо. Пока все слухи только в бразильских газетах», – сказал Аршавин.
- Родригао в «Зените» с июля 2022 года, Артур – с января 2024-го.
- Защитник за этот период забил 3 гола в 56 матчах. Его оценивают в 3,5 млн евро.
- В активе вингера 7+6 в 36 играх. Рыночная стоимость – 8 млн евро.