Аршавин высказался о будущем Родригао и Артура в «Зените»

Андрей Аршавин прокомментировал слухи о возможном уходе Родригао и Артура из «Зенита».

«Есть момент с Родригао, потому что у него через полгода заканчивается контракт. Захочет ли он сам уйти или решит досидеть… «Зенит» вряд ли будет предлагать ему новый контракт, мне так кажется.

Если Артур не устраивает и есть договоренность с другим футболистом, то его могут поменять.

Думаю, что пока определенности нет, потому что в межсезонье слишком уж тихо. Пока все слухи только в бразильских газетах», – сказал Аршавин.