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    Аршавин высказался о будущем Родригао и Артура в «Зените»

    Андрей Аршавин прокомментировал слухи о возможном уходе Родригао и Артура из «Зенита».

    «Есть момент с Родригао, потому что у него через полгода заканчивается контракт. Захочет ли он сам уйти или решит досидеть… «Зенит» вряд ли будет предлагать ему новый контракт, мне так кажется.

    Если Артур не устраивает и есть договоренность с другим футболистом, то его могут поменять.

    Думаю, что пока определенности нет, потому что в межсезонье слишком уж тихо. Пока все слухи только в бразильских газетах», – сказал Аршавин.

    • Родригао в «Зените» с июля 2022 года, Артур – с января 2024-го.
    • Защитник за этот период забил 3 гола в 56 матчах. Его оценивают в 3,5 млн евро.
    • В активе вингера 7+6 в 36 играх. Рыночная стоимость – 8 млн евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    17.01.2025 14:28
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    Комментарии (2)
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    Вальдемар Запашный
    1737126206
    Если бы Песьяков в последнем туре прошлого сезона не пустил пенку рт Артура, то и ценик на него был ещё меньше. Артур одним голом поднял Зенит с третьего места на первое. Чудеса....
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    Кривая да нелёгкая
    1737126787
    А ты там зачем раз ничего не знаешь и газеты читаешь
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