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    • Пономарев – о бывшем защитнике сборной России: «Это футболист для кухарок»

    Пономарев – о бывшем защитнике сборной России: «Это футболист для кухарок»

    Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев жестко прошелся по 34-летнему Марио Фернандесу.

    • Летом правый защитник покинул «Зенит».
    • С 2012 по 2022 год он выступал за ЦСКА.
    • В активе натурализованного бразильца 33 матча за сборную России.

    «Фернандес никому не нужен. То, что он изъявил желание продолжить карьеру, это его проблемы. Он всегда был никакой в обороне, просто ноль!

    Любого спросите, кто в защите играл. Для кухарок это футболист. В ЦСКА и сборной России его обыгрывали, из под него голы забивали. За него ребята отрабатывали. Никто об этом не говорил, а только называли «Супер Марио».

    В «Спартак» Фернандеса не возьмут и агенты не пропихнут. Никто и ни за что его в РПЛ больше не возьмeт. У нас он больше не появится, даю гарантию 100%. У нас дураков нет, чтобы его взять.

    Его место – вторая бразильская лига. Пускай там заканчивает свою карьеру. Чудо, что он в ЦСКА играл и заработал деньги с популярностью.

    За 10 лет русский язык не выучил. Он же безголовый. Обезьяна бы уже давно заговорила, а он нет», – заявил Пономарeв.

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    Источник: Legalbet

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    17.01.2025 20:20
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    Комментарии (11)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Krics
    1737134988
    Когда играл Марио, дедушка молчал,а сейчас обсирает,"русский менталитет",ихмо.
    Ответить
    fakeid
    1737135044
    обычно такими интервью промышлял рейнгольд. и этот туда же.
    Ответить
    Spartak_forv@
    1737135655
    Пономареву нужно прекращать есть эти таблетки,какая-то агрессия не по делу.Марио в свое время после перехода в ЦСКА был лучшим правым защитником лиги и по праву стал игроком сборной
    Ответить
    Цугундeр
    1737136152
    Это уже не шоры на глазах .. Это уже когда голова старой лошади в торбу полностью провалилась..(
    Ответить
    ...уефан
    1737136390
    ...читаешь и ох*еваешь!...
    Ответить
    GREY DM
    1737137367
    Старость- не радость(((
    Ответить
    vvv123
    1737141657
    Может оштрафовать его как Дзюбу?
    Ответить
    Кривая да нелёгкая
    1737141759
    Было время хорошо играл а потом травма и приплыл
    Ответить
    Интерес
    1737145153
    Сапсэм головка бо-бо...
    Ответить
    Plyash
    1737150634
    Блин,совсем как у Козьмы Пруткова - не верь глазам своим... К окулисту сходи,дедулька.
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