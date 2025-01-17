Пономарев – о бывшем защитнике сборной России: «Это футболист для кухарок»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев жестко прошелся по 34-летнему Марио Фернандесу.

Летом правый защитник покинул «Зенит».

С 2012 по 2022 год он выступал за ЦСКА.

В активе натурализованного бразильца 33 матча за сборную России.

«Фернандес никому не нужен. То, что он изъявил желание продолжить карьеру, это его проблемы. Он всегда был никакой в обороне, просто ноль!

Любого спросите, кто в защите играл. Для кухарок это футболист. В ЦСКА и сборной России его обыгрывали, из под него голы забивали. За него ребята отрабатывали. Никто об этом не говорил, а только называли «Супер Марио».

В «Спартак» Фернандеса не возьмут и агенты не пропихнут. Никто и ни за что его в РПЛ больше не возьмeт. У нас он больше не появится, даю гарантию 100%. У нас дураков нет, чтобы его взять.

Его место – вторая бразильская лига. Пускай там заканчивает свою карьеру. Чудо, что он в ЦСКА играл и заработал деньги с популярностью.

За 10 лет русский язык не выучил. Он же безголовый. Обезьяна бы уже давно заговорила, а он нет», – заявил Пономарeв.