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    • Мостовой оценил свою востребованность у российских журналистов

    Мостовой оценил свою востребованность у российских журналистов

    Александр Мостовой рассказал о своем отношении к регулярному общению с представителями СМИ.

    – Вам комфортно, что почти каждый день просят что-то прокомментировать?

    – Хочешь не хочешь, но приятно, когда тебе звонят, спрашивают, интересуются. И вдвойне приятно, что многие уважают и просят комментария по делу, которым ты занимался всю жизнь.

    Мне приятно на тему футбола разговаривать. Кто еще должен на футбольные вопросы отвечать? Помню, был момент со «Спартаком» – то ли игра большая, то ли перестановка. И два часа мне никто не звонил.

    Я сидел ошарашенный! Думаю: что произошло? Пошутил, что начал сам всем названивать, ха-ха. Потом эта фраза разлетелась, было смешно.

    – Вы когда-нибудь думали: боже, сколько можно мне звонить?

    – Бывало. Особенно во время крупных турниров. Я считаю правильным, когда на период чемпионата мира или Европы заключают договор с суммой.

    Во время чемпионата мира у меня была колонка «Царь говорит», и я сам поражался, что на 90% все предугадал. Я это все храню, кстати, чтобы потом через два-три года показать. Сильно.

    Я прожил в Европе и знаю, как люди относятся к футбольным без кавычек экспертам. И знаю, кто там говорит. А у нас… К сожалению, вот так.

    – То есть комментирование новостей приносит вам удовольствие?

    – Конечно.

    – Это не для цитирования?

    – Нет-нет. Чувствую, что я уважаем в футболе.

    – Способ оставаться востребованным?

    – Да. Хотя не сказал бы, что я сильно востребован. Востребованы у нас те, кто за это бешеные деньги получают.

    Один футболист недавно сказал: «Мостовой ничего не делает – только говорит и деньги получает». Во-первых, деньги я за это не получаю. Хотя должен. Причем большие деньги. Во-вторых, кто ты и кто я? Фамилию его даже не знаю.

    – Вам не кажется, что журналисты, которые постоянно звонят, вас используют?

    – Конечно. Так всегда – и ничего не поделать.

    – Боретесь только пометками в телефонной книге?

    – Если вижу, что пишут неправду, перестаю отвечать. И язык футбола не все понимают. Вот звонит 25-летний парень и не знает, что это.

    Иногда вызывает смех, когда девушки звонят. Спрашивает одна: «Александр, а вот как они сыграли?» И как я ей объясню? Говорю: «Наташ, напиши вот так».

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    Источник: Спортс’’

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    17.01.2025 15:15
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    Комментарии (1)
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    neim
    1737124641
    Языком трындеть, не мешки ворочать. Вот твоя востребованность у жëлтой прессы, а не у журналистов.
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