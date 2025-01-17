Глушаков не прочь начать хоккейную карьеру

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков поделился мнением о хоккее.

– Хоккей – это живая игра на встречных курсах. Матчи захватывающие и свой кайф в хоккее есть.

Живее ли футбола? Ну, там непредсказуемая игра. Интенсивность другая. В футболе тяжело за минуту гол забить: пока добежишь до ворот, пока взломаешь оборону. А в хоккее за 20-30 секунд игра может перевернуться. Могут быстро забить в одну и в другую сторону. Площадка маленькая, быстрота мышления, единоборства и на драки интересно посмотреть иногда.

Сейчас моя футбольная карьера близится к завершению, и, надеюсь, встану на коньки и сам поиграю в хоккей.

– Хотите начать карьеру хоккеиста и тоже стать Великой восьмeркой?

– Почему нет? Но мне далеко до уровня Овечкина. Буду искать себя в другом хоккее.