Глушаков не прочь начать хоккейную карьеру

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков поделился мнением о хоккее.
– Хоккей – это живая игра на встречных курсах. Матчи захватывающие и свой кайф в хоккее есть.
Живее ли футбола? Ну, там непредсказуемая игра. Интенсивность другая. В футболе тяжело за минуту гол забить: пока добежишь до ворот, пока взломаешь оборону. А в хоккее за 20-30 секунд игра может перевернуться. Могут быстро забить в одну и в другую сторону. Площадка маленькая, быстрота мышления, единоборства и на драки интересно посмотреть иногда.
Сейчас моя футбольная карьера близится к завершению, и, надеюсь, встану на коньки и сам поиграю в хоккей.
– Хотите начать карьеру хоккеиста и тоже стать Великой восьмeркой?
– Почему нет? Но мне далеко до уровня Овечкина. Буду искать себя в другом хоккее.
- 37-летний Глушаков играет за ростовский СКА в Медиалиге.
- Также футболист имеет контракт с «Химками», но за команду с августа 2024 года не играл.