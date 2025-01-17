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    Глушаков не прочь начать хоккейную карьеру

    Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков поделился мнением о хоккее.

    – Хоккей – это живая игра на встречных курсах. Матчи захватывающие и свой кайф в хоккее есть.

    Живее ли футбола? Ну, там непредсказуемая игра. Интенсивность другая. В футболе тяжело за минуту гол забить: пока добежишь до ворот, пока взломаешь оборону. А в хоккее за 20-30 секунд игра может перевернуться. Могут быстро забить в одну и в другую сторону. Площадка маленькая, быстрота мышления, единоборства и на драки интересно посмотреть иногда.

    Сейчас моя футбольная карьера близится к завершению, и, надеюсь, встану на коньки и сам поиграю в хоккей.

    – Хотите начать карьеру хоккеиста и тоже стать Великой восьмeркой?

    – Почему нет? Но мне далеко до уровня Овечкина. Буду искать себя в другом хоккее.

    • 37-летний Глушаков играет за ростовский СКА в Медиалиге.
    • Также футболист имеет контракт с «Химками», но за команду с августа 2024 года не играл.

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    Источник: Legalbet

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    17.01.2025 12:01
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    Комментарии (3)
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    АлексМак
    1737108398
    ..в настольном.
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    DOCTOR PENALTY
    1737110919
    Давай уж, Дэн, сразу в кёрлинг! ))
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    WE ARE FOR PETER
    1737142679
    Хряки чем старше тем потешнее)
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