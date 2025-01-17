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    Мостовой рассказал о счетах в швейцарских банках

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал об источниках дохода.

    – Игроки вашего поколения потеряли много денег: отдавали их странным людям, вкладывали в несуществующие заводы. Как ваше состояние?

    – Ждал этого вопроса. Я тоже потерял – и прилично. Просто цена была меньше, чем у многих.

    – Как именно потеряли?

    – Появляются псевдодрузья, которые тебя облизывают и якобы помогают. Даешь им взаймы, например, 10 тысяч евро, а они не возвращают – считают это нормальным, потому что типа помогают. Хотя человек просто сделал какой-нибудь звонок.

    Многим давал в долг. Они же приходят и говорят: «Сань, ну помоги. Дети болеют». – «Конечно. А когда отдашь?» – «Полгода». Четырех человек я так не видел лет пятнадцать. И самое удивительное, что, когда случайно их встречал, спрашивал: «Ничего не хочешь мне отдать?» – «А у меня нет». Двоих уже нет в живых.

    В Португалии меня обманули с недвижимостью. Не могли перечислить бонусные деньги и должны были дать таунхаус. Но так я его и не увидел.

    – Но сейчас вы обеспеченный человек?

    – Давай так: я бережливый человек. Знаю цену деньгам. Никогда не буду швыряться. Да и когда занимал, поступал разумно: я ведь доверял этим людям.

    Я добрый человек. И всю жизнь помогаю (например, детям вещи передаю) – просто не кричу об этом. Как и не кричу о том, что забил под 200 голов. А есть люди, которые забили один и рассказывают, что они футболисты.

    – Куда отдаете вещи? В благотворительные фонды?

    – Да, на благотворительность, в детские дома. Если кто обращается, всегда помогу. Но рассказывать об этом не буду – это мое правило.

    – О таком надо рассказывать, чтобы люди брали пример.

    – Нет, я не люблю. Без подробностей, прости.

    – У вас был дом в Марбелье. Остался?

    – Да, там живет сын с женой. А дочка живет с парнем – он, кстати, русский. Года полтора вместе. В Марбелье живет и жена – девушка, от которой дети.

    – Можете до конца жизни не работать?

    – Вадим, никто не знает, сколько осталось до конца жизни.

    – Тогда не до конца жизни. Возьмем горизонт в 10-15 лет.

    – Лет 15 назад я участвовал в юмористической программе, где был каверзный вопрос: «Сколько лет сможешь прожить на деньги, которые заработал?» – «Лет 15-20». – «Ни хрена себе, сколько ты заработал».

    Я спокойно и скромно живу. До сих пор удивляюсь, когда кто-то раз в три месяца летает в Таиланд, Дубай. Мне дорого. Не собираюсь тратить 300 тысяч на один билет. Я не зарабатываю столько, как многие сейчас.

    – Но в отпуск куда полетите?

    – А я с пандемии пять лет уже никуда не летал. И не особо тянет. Многие говорят: давай туда, давай сюда. Когда слышу цены на билеты, удивляюсь: сколько надо зарабатывать, чтобы тратить два миллиона на одну поездку.

    – Подытожим: лет пять еще точно сможете не работать?

    – Конечно.

    – Как храните деньги?

    У многих, кто играл в Европе, деньги в швейцарских банках. У меня тоже.

    – У вас есть работа, за которую регулярно платят?

    – Получаю процент с кое-какого бизнеса. Получаю процент в Швейцарии. И это неплохие проценты.

    – Расскажите про бизнес.

    – Не могу. Я акционер. Говорить бы не хотел. Несколько раз погорел на том, что рассказывал.

    • В конце 2024 года Александр Мостовой закончил обучение на получение тренерской лицензии и должен получить документы в наступившем году.
    • Он закончил игровую карьеру в 2005 году.

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    Источник: Спортс''

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    17.01.2025 12:16
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    Комментарии (4)
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    АлексМак
    1737108330
    ..вот уже и рассказал...
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    DOCTOR PENALTY
    1737108534
    Самый скромный Царь на земле. ))*
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    Цугундeр
    1737108884
    А кто орал "дай миллион!" на диплом тренера?!)
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    FRZZ
    1737111275
    Журналюги задают неприличные вопросы. Такие вопросы о деньгах, зарплате во всем цивилизованном мире считаются не этичными.
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