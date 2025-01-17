Филимонов объяснил, почему не смотрит РПЛ

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов высказался об уровне профессионального футбола в России.

«Возможно, есть ощущение – что-то идет не так. В мое время профессиональная команда любого уровня никогда не могла проиграть любителям. Никогда. Сейчас в Кубке России медиаклубы регулярно побеждают Вторую лигу, пытаются конкурировать с Первой.

Деградация профессионального футбола, которую видел еще в 2018 году. Тогда вернулся во Вторую лигу – в «Долгопрудный», и отчетливо помню ощущение падения. Команды разваливаются, бюджеты слабые, затыкаются дыры в составе. Футболисты параллельно Второй лиге играют в ЛФЛ. Выживание, а не развитие.

Сейчас, к сожалению, стало только хуже. Получается, что профессиональные клубы – якобы профессиональные – хуже, чем любители. Отсюда и ревность: «Как они нас побеждают?», «Мы не хотим, чтобы они с нами играли». Ну так вы обыграйте любителей, чтобы они поняли: тут делать нечего, не хотим здесь быть – нам здесь больно. А выходит наоборот.

Сейчас не смотрю даже РПЛ – просто не интересен уровень. Недавно пригласили экспертом на матч «Локомотива» и «Спартака» – в очередной раз убедился, что ничего не теряю, пропуская матчи», – сказал Филимонов.