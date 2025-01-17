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    Филимонов объяснил, почему не смотрит РПЛ

    Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов высказался об уровне профессионального футбола в России.

    «Возможно, есть ощущение – что-то идет не так. В мое время профессиональная команда любого уровня никогда не могла проиграть любителям. Никогда. Сейчас в Кубке России медиаклубы регулярно побеждают Вторую лигу, пытаются конкурировать с Первой.

    Деградация профессионального футбола, которую видел еще в 2018 году. Тогда вернулся во Вторую лигу – в «Долгопрудный», и отчетливо помню ощущение падения. Команды разваливаются, бюджеты слабые, затыкаются дыры в составе. Футболисты параллельно Второй лиге играют в ЛФЛ. Выживание, а не развитие.

    Сейчас, к сожалению, стало только хуже. Получается, что профессиональные клубы – якобы профессиональные – хуже, чем любители. Отсюда и ревность: «Как они нас побеждают?», «Мы не хотим, чтобы они с нами играли». Ну так вы обыграйте любителей, чтобы они поняли: тут делать нечего, не хотим здесь быть – нам здесь больно. А выходит наоборот.

    Сейчас не смотрю даже РПЛ – просто не интересен уровень. Недавно пригласили экспертом на матч «Локомотива» и «Спартака» – в очередной раз убедился, что ничего не теряю, пропуская матчи», – сказал Филимонов.

    • Сейчас Филимонов является тренером вратарей медиаклуба «Народная Команда».
    • Медиаклубы выступают в Кубке России с сезона-2022/23.

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    Источник: Спортс''

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    17.01.2025 11:16
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    Комментарии (2)
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    TOMSON
    1737109886
    Мне кажется за медиа футболом будущее. Через некоторое время от туда полезут клубы в РПЛ и начнут вытеснять всякие непонятные клубы с посещаемостью в 5т на домашних матчах. Медиа футбол работает с болельщиками, а не осваивает бюджет. Но это произойдет разумеется, если не начнут вставлять палки в колеса и искусственно тормозить развитие. От такого денежного куска мало кто откажется и этот кусок соответственно будут защищать. С Филимоновым согласен полностью. Где-то мы свернули не туда и сейчас начинаем ощущать это все сильнее и сильнее.
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    zigbert
    1737134344
    Хотя бы сказал какой футбол он смотрит.
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