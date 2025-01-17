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    • Бывший гендиректор «Спартака» назвал условия заведения уголовного дела на российских судей

    Бывший гендиректор «Спартака» назвал условия заведения уголовного дела на российских судей

    Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак счиает, что на российских судей можно завести уголовные дела.

    «Много раз у нас обещали что-то делать с судьями, органы привлечь. Но первый раз слышу, чтобы действительно начали разбираться. Понятно, что внутренние разбирательства были, кого-то тихо отправляли на пенсию, кого-то отстраняли, но потом возвращали.

    Если считают, что надо бороться, то надо это делать. Просто надо всe систематизировать, разработать правила, а то у нас пока всe по-разному делается.

    В футболе крутятся огромные деньги, в любой момент сверху может поступить какая-то команда разобраться куда уходят деньги. Но футбол станет только лучше, если разберутся правильно. Если опять на полпути остановятся, то такое уже было не раз.

    Если бы у правоохранительных органов появилось желание довести дело до конца, они бы сумели завести уголовное дело на судей. Говорящих попугаев много, поэтому информацию насобирать можно всегда. Было бы желание, 100% что-то бы нашли», – сказал Первак.

    • По данным «Спорт-Экспресса», РФС начал расследования дел в отношении бывший главных судей Владислава Безбородова, Евгения Турбина и ещe одного неназванного арбитра.
    • В конце ноября 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о коррупции в футбольном судейском корпусе. Ссылаясь на неназванного функционера «Крыльев Советов», он рассказал о «долге» команды в размере 36 миллионов рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

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    Источник: Legalbet

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    17.01.2025 13:26
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    Комментарии (1)
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    DOCTOR PENALTY
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    Сразу чувствуется, что человек в теме, "специалист" в этом деле. ***
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