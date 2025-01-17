Бывший гендиректор «Спартака» назвал условия заведения уголовного дела на российских судей

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак счиает, что на российских судей можно завести уголовные дела.

«Много раз у нас обещали что-то делать с судьями, органы привлечь. Но первый раз слышу, чтобы действительно начали разбираться. Понятно, что внутренние разбирательства были, кого-то тихо отправляли на пенсию, кого-то отстраняли, но потом возвращали.

Если считают, что надо бороться, то надо это делать. Просто надо всe систематизировать, разработать правила, а то у нас пока всe по-разному делается.

В футболе крутятся огромные деньги, в любой момент сверху может поступить какая-то команда разобраться куда уходят деньги. Но футбол станет только лучше, если разберутся правильно. Если опять на полпути остановятся, то такое уже было не раз.

Если бы у правоохранительных органов появилось желание довести дело до конца, они бы сумели завести уголовное дело на судей. Говорящих попугаев много, поэтому информацию насобирать можно всегда. Было бы желание, 100% что-то бы нашли», – сказал Первак.