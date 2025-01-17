Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Колосков – о переходе Хусанова в «Сити»: «А где были наши селекционеры?»

    Колосков – о переходе Хусанова в «Сити»: «А где были наши селекционеры?»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об ожидаемом переходе узбекистанского защитника Абдукодира Хусанова в «Манчестер Сити» из «Ланса».

    «Армейские» скауты ведь рассмотрели Файзуллаева. Не менее талантливого, чем Хусанов. Видимо, он проявлял себя более ярко, чем Хусанов. А почему не заметили Хусанова, не мне судить.

    Когда я это прочитал, то подумал: «А где были наши селекционеры?» Раз он играл в Узбекистане и Беларуси, был на виду. Что тут сказать... Проморгали. Это не делает чести нашим спортивным менеджерам», – сказал Колосков.

    • Хусанов перешел во французскую команду из «Энергетик-БГУ» в 2023 году за 100 тысяч евро.
    • В этом сезоне он провел за «Ланс» 16 матчей, отдал 1 голевую передачу.
    • Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего игрока в 12 миллионов евро.

    Новости по теме
    Хусанов подписал контракт с «Манчестер Сити» 5
    Экс-тренер Хусанова ответил, как будущий защитник «Ман Сити» оказался в Беларуси 2
    Экс-тренер Хусанова объяснил, почему будущий защитник «Ман Сити» не попал в РПЛ 1
    Источник: Metaratings.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.01.2025 11:43
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Skull_Boy
    1737110142
    Мы покупает и тратим по 20 млн на второсортные угли из Бразилии
    Ответить
    raritet
    1737111539
    Дяденька не притворяйтесь наивным подростком. Вам это не к лицу. Всем и так понятно. Зачем нам Хусанов , если на нем и копейки не заработать. А вот другое совсем дело, когда тот же Хусанов приходит к нам с европейского рынка и на нем уже ценник выше в 100 раз- тут уже и комиссионные другие. Бизнес.
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1737111696
    Где были?.. Большинство наших селекционеров - люди далёкие от футбола. Мостовой постоянно об этом говорит. ((( **
    Ответить
    Борис34684
    1737114203
    Просто многим клубам из РПЛ нужны готовые угольки, так легче.
    Ответить
    Александр.Т.
    1737117349
    За 16матчей 1голевая передача. Вот и ответ на вопрос куда смотрели наши селекционеры .хотя он защитник.ну и команда в 17матчах пропустила 16
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 