Колосков – о переходе Хусанова в «Сити»: «А где были наши селекционеры?»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об ожидаемом переходе узбекистанского защитника Абдукодира Хусанова в «Манчестер Сити» из «Ланса».

«Армейские» скауты ведь рассмотрели Файзуллаева. Не менее талантливого, чем Хусанов. Видимо, он проявлял себя более ярко, чем Хусанов. А почему не заметили Хусанова, не мне судить.

Когда я это прочитал, то подумал: «А где были наши селекционеры?» Раз он играл в Узбекистане и Беларуси, был на виду. Что тут сказать... Проморгали. Это не делает чести нашим спортивным менеджерам», – сказал Колосков.