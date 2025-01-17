Колосков – о переходе Хусанова в «Сити»: «А где были наши селекционеры?»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об ожидаемом переходе узбекистанского защитника Абдукодира Хусанова в «Манчестер Сити» из «Ланса».
«Армейские» скауты ведь рассмотрели Файзуллаева. Не менее талантливого, чем Хусанов. Видимо, он проявлял себя более ярко, чем Хусанов. А почему не заметили Хусанова, не мне судить.
Когда я это прочитал, то подумал: «А где были наши селекционеры?» Раз он играл в Узбекистане и Беларуси, был на виду. Что тут сказать... Проморгали. Это не делает чести нашим спортивным менеджерам», – сказал Колосков.
- Хусанов перешел во французскую команду из «Энергетик-БГУ» в 2023 году за 100 тысяч евро.
- В этом сезоне он провел за «Ланс» 16 матчей, отдал 1 голевую передачу.
- Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего игрока в 12 миллионов евро.