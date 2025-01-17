«Милан» сделал выбор между Уокером и Рэшфордом

В «Милане» приняли решение, кого из игроков сборной Англии они постараются подписать в январе.

Выбор стоял между защитником «Манчестер Сити» Кайлом Уокером и нападающим «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рэшфордом.

Обоих англичан «Милан» взять не может из-за лимита на футболистов из-за пределов ЕС.

В итоге итальянцы решили сосредоточиться на подписании Уокера. Возможна аренда или переход на правах свободного агента.

От Рэшфорда отказались из-за сложных переговоров. В «Милане» решили не тратить время на сделку, которая может в любой момент сорваться.