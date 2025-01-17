Холанд обратился к защитникам АПЛ: «Простите, я остаюсь»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд написал письмо соперникам.

После продления контракта с клубом до 2034 года он в шутку обратился к защитникам АПЛ.

«Дорогие защитники. Я много думал о последних годах, проведенных вместе. Как и в любых отношениях, у нас были взлеты и падения. Это естественно.

Да, у нас были свои битвы, но вы подталкивали меня к тому, чтобы я стал лучшей версией себя. Хотя порой обстановка может накаляться, иногда нам всем нужно расслабиться.

Как бы там ни было, в последнее время ходит много слухов, и я могу это понять. Иногда вам не хочется, чтобы я был рядом. Но я думаю, что мы нужны друг другу. Иначе говоря, вы дополняете меня.

Так что мне остается сказать одно: простите, я остаюсь», – написал Холанд.