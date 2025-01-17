Холанд обратился к защитникам АПЛ: «Простите, я остаюсь»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд написал письмо соперникам.
После продления контракта с клубом до 2034 года он в шутку обратился к защитникам АПЛ.
«Дорогие защитники. Я много думал о последних годах, проведенных вместе. Как и в любых отношениях, у нас были взлеты и падения. Это естественно.
Да, у нас были свои битвы, но вы подталкивали меня к тому, чтобы я стал лучшей версией себя. Хотя порой обстановка может накаляться, иногда нам всем нужно расслабиться.
Как бы там ни было, в последнее время ходит много слухов, и я могу это понять. Иногда вам не хочется, чтобы я был рядом. Но я думаю, что мы нужны друг другу. Иначе говоря, вы дополняете меня.
Так что мне остается сказать одно: простите, я остаюсь», – написал Холанд.
- Норвежский форвард проводит 3-й сезон в «Сити».
- Его статистика: 126 матчей, 111 голов, 15 ассистов.