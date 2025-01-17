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    Холанд обратился к защитникам АПЛ: «Простите, я остаюсь»

    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд написал письмо соперникам.

    После продления контракта с клубом до 2034 года он в шутку обратился к защитникам АПЛ.

    «Дорогие защитники. Я много думал о последних годах, проведенных вместе. Как и в любых отношениях, у нас были взлеты и падения. Это естественно.

    Да, у нас были свои битвы, но вы подталкивали меня к тому, чтобы я стал лучшей версией себя. Хотя порой обстановка может накаляться, иногда нам всем нужно расслабиться.

    Как бы там ни было, в последнее время ходит много слухов, и я могу это понять. Иногда вам не хочется, чтобы я был рядом. Но я думаю, что мы нужны друг другу. Иначе говоря, вы дополняете меня.

    Так что мне остается сказать одно: простите, я остаюсь», – написал Холанд.

    • Норвежский форвард проводит 3-й сезон в «Сити».
    • Его статистика: 126 матчей, 111 голов, 15 ассистов.

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    Источник: твиттер «Манчестер Сити»

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    17.01.2025 19:50
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    Комментарии (4)
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    Вячеслав_fcsm
    1737134670
    Красава! Лучший тролинг
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    Spartak_forv@
    1737135944
    Саутгемптон напрягся
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1737136707
    Будет теперь с Мармушем конкурировать
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    САНЁК17
    1737142602
    Ты там и достоин
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