Тарханов высказался о возможном переходе Селихова в саудовский клуб

Известный российский тренер Александр Тарханов прокомментировал информацию о возможном переходе вратаря «Спартака» Александра Селихова в клуб из Саудовской Аравии.

«В «Спартаке» основной Максименко, поэтому если случится переход, то для Селихова будет хорошо. Какая разница, что это Саудовская Аравия. Главное – играть, да и деньги там платят хорошие.

Почему бы не поехать? Сейчас и великие футболисты туда едут. Понятно, что условия не такие, как у Роналду. Если есть предложение, надо принимать, ехать и играть.

Селихов – квалифицированный вратарь. Наверное, его агент искал вариант и в РПЛ. Саудовская Аравия – это достойный вариант, не понижение. 30 лет ему уже, так что, наоборот, хорошо, у него будет достойная зарплата, не копейки.

В РПЛ же надо тоже попасть в хорошую команду, но у всех хороших клубов уже есть вратари. Если только вторая восьмeрка. Если в Саудовскую Аравию зовут, значит, основным вратарeм», – сказал Тарханов.