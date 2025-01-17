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    • Тарханов высказался о возможном переходе Селихова в саудовский клуб

    Тарханов высказался о возможном переходе Селихова в саудовский клуб

    Известный российский тренер Александр Тарханов прокомментировал информацию о возможном переходе вратаря «Спартака» Александра Селихова в клуб из Саудовской Аравии.

    «В «Спартаке» основной Максименко, поэтому если случится переход, то для Селихова будет хорошо. Какая разница, что это Саудовская Аравия. Главное – играть, да и деньги там платят хорошие.

    Почему бы не поехать? Сейчас и великие футболисты туда едут. Понятно, что условия не такие, как у Роналду. Если есть предложение, надо принимать, ехать и играть.

    Селихов – квалифицированный вратарь. Наверное, его агент искал вариант и в РПЛ. Саудовская Аравия – это достойный вариант, не понижение. 30 лет ему уже, так что, наоборот, хорошо, у него будет достойная зарплата, не копейки.

    В РПЛ же надо тоже попасть в хорошую команду, но у всех хороших клубов уже есть вратари. Если только вторая восьмeрка. Если в Саудовскую Аравию зовут, значит, основным вратарeм», – сказал Тарханов.

    • В этом сезоне 30-летний Селихов провел 8 матчей в Кубке России, пропустил 7 голов и 3 раза сыграл на ноль.
    • Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 1,5 миллиона евро.
    • Контракт Селихова со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года.

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    Источник: Legalbet

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    17.01.2025 11:30
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    Комментарии (2)
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    k611
    1737104292
    В Еврокубках в 21-22 году Селихов выдал очень хороший отрезок. Жаль что дальше не сложилось.
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    DOCTOR PENALTY
    1737111916
    Не факт, что в СА будет основным, там уже немало понаехало со всего света. ""
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