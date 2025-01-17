Мостовой философски высказался о счастье

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России 56-летний Александр Мостовой порассуждал о том, что такое счастливый человек.
– Вам нравится жизнь после футбольной карьеры?
– Я жил в Испании, занимался маленькими детьми: возил в школу, из школы, на тренировки. Потом вернулся в Россию и шесть-семь лет просто отрывался. Потом раз – и тебе уже 50. И началась пандемия. Все.
– Вы счастливый человек?
– А что значит счастье? Для всех по-разному.
– В вашем понимании.
– А я не знаю, что такое счастливый человек.
– Всего хватает, нужные люди рядом. Занятие по душе, вы реализовались.
– Не знаю, не знаю. Не у многих так.
– То есть не можете назвать себя счастливым?
– Не могу. Потому что не знаю, что такое счастливый. Многие люди, у которых миллиарды, несчастливы. А есть люди, которые еле сводят концы с концами, но всем довольны. Есть среднее: человек думает, что жив-здоров – и нормально. Я не могу понять, как испытать счастье.
– Неужели вы никогда его не испытывали? Даже когда были звездой футбола?
– Я не знаю, что это было – счастье или что-то другое. Бог наградил меня [умением] играть в футбол – и все. Не знаю, не знаю.
- Мостовой завершил карьеру в 2005 году.
- В ее ходе он выиграл чемпионат СССР (дважды), Кубок Федерации футбола СССР и Кубок Португалии.
- В составе сборной СССР Мостовой выигрывал молодежный чемпионат Европы, в составе сборной России был серебряным призером Кубка Европы по пляжному футболу.