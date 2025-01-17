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    Мостовой философски высказался о счастье

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России 56-летний Александр Мостовой порассуждал о том, что такое счастливый человек.

    – Вам нравится жизнь после футбольной карьеры?

    – Я жил в Испании, занимался маленькими детьми: возил в школу, из школы, на тренировки. Потом вернулся в Россию и шесть-семь лет просто отрывался. Потом раз – и тебе уже 50. И началась пандемия. Все.

    – Вы счастливый человек?

    – А что значит счастье? Для всех по-разному.

    – В вашем понимании.

    – А я не знаю, что такое счастливый человек.

    – Всего хватает, нужные люди рядом. Занятие по душе, вы реализовались.

    – Не знаю, не знаю. Не у многих так.

    – То есть не можете назвать себя счастливым?

    – Не могу. Потому что не знаю, что такое счастливый. Многие люди, у которых миллиарды, несчастливы. А есть люди, которые еле сводят концы с концами, но всем довольны. Есть среднее: человек думает, что жив-здоров – и нормально. Я не могу понять, как испытать счастье.

    – Неужели вы никогда его не испытывали? Даже когда были звездой футбола?

    – Я не знаю, что это было – счастье или что-то другое. Бог наградил меня [умением] играть в футбол – и все. Не знаю, не знаю.

    • Мостовой завершил карьеру в 2005 году.
    • В ее ходе он выиграл чемпионат СССР (дважды), Кубок Федерации футбола СССР и Кубок Португалии.
    • В составе сборной СССР Мостовой выигрывал молодежный чемпионат Европы, в составе сборной России был серебряным призером Кубка Европы по пляжному футболу.

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    Источник: Спортс''

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    17.01.2025 13:09
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    Комментарии (2)
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    ...уефан
    1737109268
    ...И накатив стакан, Пустивши сопли вдруг, Он вопрошал меня - - В чём счастье, друг!...
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    subbotaspartak
    1737117378
    "Счастье - это когда тебя понимают..." - "Доживём до понедельника" из школьного сочинения. А ты сам понял, что наговорил?
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