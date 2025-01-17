Лещук ответил критикам зарплат футболистов: «Любой может пойти учиться играть – и будет столько же получать»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук объяснил, почему футболисты получают зарплаты выше средних по стране.

– Вы затронули зарплаты – считаете это проблемой для нашей страны? Люди негодуют из-за зарплат спортсменов.

– Во всем мире спортсмены получают хорошие деньги, потому что в спорт попадают единицы, и они тратят свое здоровье. У нас во всем мире спорт открыт, хочешь – иди с шести лет тренируйся и занимайся в секции.

– Многие футболисты, отвечая на вопрос, заслуженно ли они получают свои деньги, часто отвечают: «Кто на что учился». Одни из самых популярных комментариев людей под такими новостями: «Да ты паспортист, поэтому столько получаешь». Что можете ответить на это?

– А что мешает авторам комментариев стать такими паспортистами? Ведь любой человек может пойти учиться играть в футбол. Станешь профессиональным футболистом – будешь столько же получать. Почему, например, бизнесмены получают столько денег?

В последнее время мне встречалось очень много бизнесменов, которые получают по 50 миллионов – я на них смотрю и думаю: «Блин, почему я в футбол играю, а не бизнесом занимаюсь?». Потому что мне где-то мозгов не хватает делать бизнес.

Я играю в футбол с шести лет, и мои возможности оценивает работодатель, который решает, сколько мне платить. Не было бы футбола, работал бы в другом месте – был бы курьером или кем-то другим, на что хватило бы мозгов.