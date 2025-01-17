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    • Лещук ответил критикам зарплат футболистов: «Любой может пойти учиться играть – и будет столько же получать»

    Лещук ответил критикам зарплат футболистов: «Любой может пойти учиться играть – и будет столько же получать»

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук объяснил, почему футболисты получают зарплаты выше средних по стране.

    – Вы затронули зарплаты – считаете это проблемой для нашей страны? Люди негодуют из-за зарплат спортсменов.

    – Во всем мире спортсмены получают хорошие деньги, потому что в спорт попадают единицы, и они тратят свое здоровье. У нас во всем мире спорт открыт, хочешь – иди с шести лет тренируйся и занимайся в секции.

    – Многие футболисты, отвечая на вопрос, заслуженно ли они получают свои деньги, часто отвечают: «Кто на что учился». Одни из самых популярных комментариев людей под такими новостями: «Да ты паспортист, поэтому столько получаешь». Что можете ответить на это?

    – А что мешает авторам комментариев стать такими паспортистами? Ведь любой человек может пойти учиться играть в футбол. Станешь профессиональным футболистом – будешь столько же получать. Почему, например, бизнесмены получают столько денег?

    В последнее время мне встречалось очень много бизнесменов, которые получают по 50 миллионов – я на них смотрю и думаю: «Блин, почему я в футбол играю, а не бизнесом занимаюсь?». Потому что мне где-то мозгов не хватает делать бизнес.

    Я играю в футбол с шести лет, и мои возможности оценивает работодатель, который решает, сколько мне платить. Не было бы футбола, работал бы в другом месте – был бы курьером или кем-то другим, на что хватило бы мозгов.

    • Лещук всю карьеру проводит в «Динамо».
    • В этом сезоне вратарь забил с игры «Ахмату».
    • Сезон РПЛ возобновится 28 февраля.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    17.01.2025 11:04
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Cleaner
    1737103469
    Лещук, дело не в зарплатах футболистов, а в том, что в России футболисты получают деньги не по игре. НЕДОСТОЙНЫ они своей игрой таких денег. Вот в чем дело. А ведь считают себя звездами, понтуют перед нищим народом своим баблом...(((
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    Цугундeр
    1737104382
    Уберите дурачка- сержанта ППС !)) "где-то мозгов не хватает делать бизнес ,был бы курьером или кем-то другим, на что хватило бы мозгов. " Да бизнес уже сделал в матчах сос.партаком !)Отдыхай, сибарит недоделанный.
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    Интерес
    1737109893
    Дебил,потому что миллионы людей хотят быть полезными себе и другим:Принимать роды будущих футболистов,строить стадионы и дома,создавать продукты разного рода,необходимые для существования человека,и даже извлекать деньги из этого труда,чтобы вы бесполезно и смешно кривлялись на поле.А они почему не заслуживают и десятой доли того,что имеете вы???
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