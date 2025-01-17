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    • Мостовой сказал, загадывал ли он на Новый год желание возглавить «Спартак»

    Мостовой сказал, загадывал ли он на Новый год желание возглавить «Спартак»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал, загадал ли он желание в новогоднюю ночь.

    «Не стал загадывать желание о том, чтобы возглавить «Спартак». Я уже давно желаний не загадываю. Также стараюсь не давать советов, потому что в этом нет смысла.

    У всех своя жизнь. Но подъем «Спартака» я предсказывал. Для кого-то это был сюрприз, но не для меня. Я же в футболе всю жизнь. Поверьте мне, чего я там только не видел», – сказал Мостовой.

    • «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ с 37 очками после 18 матчей. Команда отстает от лидера на 2 балла.
    • В конце 2024 года Александр Мостовой закончил обучение на получение тренерской лицензии и должен получить документы в наступившем году.

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    Источник: Betonmobile

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    17.01.2025 10:40
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    Комментарии (2)
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    fakeid
    1737102092
    про абаскаля забыл сказать
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    crf575757
    1737135377
    Как же надоел этот Мостовой! Пустой хвастливый болтун,который никому не нужен как тренер!
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