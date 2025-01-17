Мостовой сказал, загадывал ли он на Новый год желание возглавить «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал, загадал ли он желание в новогоднюю ночь.

«Не стал загадывать желание о том, чтобы возглавить «Спартак». Я уже давно желаний не загадываю. Также стараюсь не давать советов, потому что в этом нет смысла.

У всех своя жизнь. Но подъем «Спартака» я предсказывал. Для кого-то это был сюрприз, но не для меня. Я же в футболе всю жизнь. Поверьте мне, чего я там только не видел», – сказал Мостовой.