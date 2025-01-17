«Спартак» и «Локомотив» поборются за капитана БАТЭ

Сразу несколько клубов проявляют интерес к 20-летнему капитану БАТЭ Александру Мартынову.

В подписании центрального защитника заинтересован «Локомотив», который уже брал футболиста на просмотр. Также за игроком следят «Спартак», «Оренбург», «Уйпешт» и «Шленск».