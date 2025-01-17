«Спартак» и «Локомотив» поборются за капитана БАТЭ

Сразу несколько клубов проявляют интерес к 20-летнему капитану БАТЭ Александру Мартынову.
В подписании центрального защитника заинтересован «Локомотив», который уже брал футболиста на просмотр. Также за игроком следят «Спартак», «Оренбург», «Уйпешт» и «Шленск».
- Сообщается, что европейские команды не решаются подписывать Мартынова из-за российского паспорта.
- Мартынов родился в Оренбурге, но футбольную карьеру начал в системе БАТЭ.
- Он выступал за юношескую сборную Беларуси.
- В прошлом году Мартынов провел за борисовский клуб 29 матчей, забил 2 гола, отдал 3 передачи.
- Контракт игрока с БАТЭ рассчитан до конца 2025 года.
- Transfermarkt оценивает Мартынова в 350 тысяч евро.