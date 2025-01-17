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    «Спартак» и «Локомотив» поборются за капитана БАТЭ

    Сразу несколько клубов проявляют интерес к 20-летнему капитану БАТЭ Александру Мартынову.

    В подписании центрального защитника заинтересован «Локомотив», который уже брал футболиста на просмотр. Также за игроком следят «Спартак», «Оренбург», «Уйпешт» и «Шленск».

    • Сообщается, что европейские команды не решаются подписывать Мартынова из-за российского паспорта.
    • Мартынов родился в Оренбурге, но футбольную карьеру начал в системе БАТЭ.
    • Он выступал за юношескую сборную Беларуси.
    • В прошлом году Мартынов провел за борисовский клуб 29 матчей, забил 2 гола, отдал 3 передачи.
    • Контракт игрока с БАТЭ рассчитан до конца 2025 года.
    • Transfermarkt оценивает Мартынова в 350 тысяч евро.

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    Источник: Legalbet

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    17.01.2025 10:08
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    Комментарии (17)
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    ...уефан
    1737098725
    ...Мартынов? Это из клоно-клана защитников Мартыновчей?)...
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    WILDLING_HRUNDEL
    1737099466
    Спам нацелен на латинов! Антинародная гоп команда
    Ответить
    alefreddy
    1737100851
    может и нормально здесь он не иностранец
    Ответить
    Айболид
    1737127605
    Файт !
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