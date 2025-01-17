Стали известны клубы, претендующие на Родригао из «Зенита»

«Васко да Гама» ведет переговоры с «Зенитом» по 29-летнему защитнику Родригао.

Российский клуб готов отпустить игрока в случае хорошего предложения. Однако «Васко» рассчитывает на то, что Родригао убедит петербуржцев отпустить его бесплатно.

Футболист также интересен саудовскому «Аль-Охдуду».