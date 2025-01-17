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    Стали известны клубы, претендующие на Родригао из «Зенита»

    «Васко да Гама» ведет переговоры с «Зенитом» по 29-летнему защитнику Родригао.

    Российский клуб готов отпустить игрока в случае хорошего предложения. Однако «Васко» рассчитывает на то, что Родригао убедит петербуржцев отпустить его бесплатно.

    Футболист также интересен саудовскому «Аль-Охдуду».

    • Соглашение Родригао с «Зенитом» рассчитано до лета 2025 года, в нем есть опция продления еще на год.
    • 29-летний бразилец провел в этом сезоне 7 матчей, забил 1 гол.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Родригао в 3,5 миллиона евро.

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    Источник: RTI Esporte

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    17.01.2025 10:49
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    Комментарии (4)
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    GREY DM
    1737100737
    " Однако «Васко» рассчитывает на то, что Родригао убедит петербуржцев отпустить его бесплатно." Ага ещё и денег на дорогу ему дать!
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    Номэд
    1737102130
    Тимотя, ты где. Тут новость про латиноса. И он опять из помойного бзденита.
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    Skull_Boy
    1737102169
    Хорошее предложение за лавочника, где таких оленей, как в Питере, в природе больше нет, а тем более в Бразилии, которые умеют считать деньги и проводить анализ игрока по сезону и его кэф
    Ответить
    NewLife
    1737111394
    Отдадут Ваське даром.
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