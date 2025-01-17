Стали известны клубы, претендующие на Родригао из «Зенита»

«Васко да Гама» ведет переговоры с «Зенитом» по 29-летнему защитнику Родригао.
Российский клуб готов отпустить игрока в случае хорошего предложения. Однако «Васко» рассчитывает на то, что Родригао убедит петербуржцев отпустить его бесплатно.
Футболист также интересен саудовскому «Аль-Охдуду».
- Соглашение Родригао с «Зенитом» рассчитано до лета 2025 года, в нем есть опция продления еще на год.
- 29-летний бразилец провел в этом сезоне 7 матчей, забил 1 гол.
- Transfermarkt оценивает стоимость Родригао в 3,5 миллиона евро.