Председатель совета директоров «Крыльев» высказался о ситуации с расследованием по заявлению Федорищева

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев сказал, что клуб окажет содействие при расследовании уголовного дела о мошенничестве, возбужденном по заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

«В наших интересах, чтобы в спорте не было таких «грязных» историй о противоправном влиянии на спортивный результат. Окажем содействие и всем чем можем – поможем», – сказал Яковлев.