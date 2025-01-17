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    • Председатель совета директоров «Крыльев» высказался о ситуации с расследованием по заявлению Федорищева

    Председатель совета директоров «Крыльев» высказался о ситуации с расследованием по заявлению Федорищева

    Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев сказал, что клуб окажет содействие при расследовании уголовного дела о мошенничестве, возбужденном по заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

    «В наших интересах, чтобы в спорте не было таких «грязных» историй о противоправном влиянии на спортивный результат. Окажем содействие и всем чем можем – поможем», – сказал Яковлев.

    • В конце ноября 2024 года Федорищев заявил о коррупции в футбольном судейском корпусе. Ссылаясь на неназванного функционера «Крыльев Советов», он рассказал о «долге» команды в размере 36 миллионов рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
    • ГУ МВД Самарской области сообщило о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ (мошенничество).
    • На этой неделе ООО «РТ-Капитал» (входит в госкорпорацию «Ростех») направило в суд иск к самарскому АО «Профессиональный футбольный клуб (ПФК) «Крылья Советов» с требованием вернуть 897 миллионов рублей долга.

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    Источник: РИА «Новости»

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    17.01.2025 10:33
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    темирхан
    1737101000
    какое расследование!? забудьте!
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    NewLife
    1737109013
    Пчелы против меда ?
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    zigbert
    1737114622
    А что тут будет - собрались, пошумели и разошлись.
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