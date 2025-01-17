Председатель совета директоров «Крыльев» высказался о ситуации с расследованием по заявлению Федорищева

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев сказал, что клуб окажет содействие при расследовании уголовного дела о мошенничестве, возбужденном по заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
«В наших интересах, чтобы в спорте не было таких «грязных» историй о противоправном влиянии на спортивный результат. Окажем содействие и всем чем можем – поможем», – сказал Яковлев.
- В конце ноября 2024 года Федорищев заявил о коррупции в футбольном судейском корпусе. Ссылаясь на неназванного функционера «Крыльев Советов», он рассказал о «долге» команды в размере 36 миллионов рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
- ГУ МВД Самарской области сообщило о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ (мошенничество).
- На этой неделе ООО «РТ-Капитал» (входит в госкорпорацию «Ростех») направило в суд иск к самарскому АО «Профессиональный футбольный клуб (ПФК) «Крылья Советов» с требованием вернуть 897 миллионов рублей долга.