Гвардиола прокомментировал продление контракта Холанда с «Ман Сити» до 2034 года

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о заключении нового соглашения с Эрлингом Холандом.

Стороны продлили контракт до 2034 года.

Предыдущий договор истекал летом 2027-го.

По данным The Athletic, в новом контракте норвежского футболиста нет пункта об отступных.

Его новая зарплата – 500 тысяч фунтов в неделю + бонусы.

«Он прекрасно устроился, любит клуб и людей, которые его окружают, АПЛ. Эрлинг любит жить здесь с женой и отцом. Лучшего места в ближайшие десять лет не найти. Поэтому он и его семья решили остаться.

Холанд – особенный игрок, найти такого очень сложно. Если он у вас есть, почему бы не попытаться удержать его? Если он продолжит набирать такие же показатели, то побьет все рекорды. Это будет зависеть от команды и от него самого.

Когда игрок решает подписать беспрецедентный контракт, это показывает, как сильно он хочет быть здесь. Это доказательство доверия к клубу», – заявил Гвардиола.