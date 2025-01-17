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    • Гвардиола прокомментировал продление контракта Холанда с «Ман Сити» до 2034 года

    Гвардиола прокомментировал продление контракта Холанда с «Ман Сити» до 2034 года

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о заключении нового соглашения с Эрлингом Холандом.

    • Стороны продлили контракт до 2034 года.
    • Предыдущий договор истекал летом 2027-го.
    • По данным The Athletic, в новом контракте норвежского футболиста нет пункта об отступных.
    • Его новая зарплата – 500 тысяч фунтов в неделю + бонусы.

    «Он прекрасно устроился, любит клуб и людей, которые его окружают, АПЛ. Эрлинг любит жить здесь с женой и отцом. Лучшего места в ближайшие десять лет не найти. Поэтому он и его семья решили остаться.

    Холанд – особенный игрок, найти такого очень сложно. Если он у вас есть, почему бы не попытаться удержать его? Если он продолжит набирать такие же показатели, то побьет все рекорды. Это будет зависеть от команды и от него самого.

    Когда игрок решает подписать беспрецедентный контракт, это показывает, как сильно он хочет быть здесь. Это доказательство доверия к клубу», – заявил Гвардиола.

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    Источник: Manchester Evening News

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    17.01.2025 18:06
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    Комментарии (3)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1737126997
    Однако у Эрлинга был спад, когда Пеп его сам же не ставил в основу и всячески хвалил Фодена как лучшего игрока АПЛ, сейчас ещё и Мармуш появится , ещё неизвестно, как они сыграются тащемта
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