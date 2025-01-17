Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Холанд подписал 10-летний контракт с «Манчестер Сити»

    Нападающий Эрлинг Холанд подписал новый 10-летний контракт с «Манчестер Сити», по которому он будет играть за команду до лета 2034 года.

    • По данным The Athletic, в новом контракте Холанда нет пункта об отступных. Условия контракта неизвестны, но считается, что он стал одним из самых крупных в истории спорта.
    • Предыдущее соглашение 24-летнего форварда истекало в 2027 году.
    • В этом сезоне Холанд провел за «Манчестер Сити» 28 матчей, забил 21 гол, отдал 1 передачу.
    • Норвежец выступает за «горожан» с лета 2022 года и занимает 15-е место в списке лучших бомбардиров клуба за всю историю.

    Новости по теме
    Кокшаров прокомментировал сравнения с Холандом 1
    Хусанов подписал контракт с «Манчестер Сити» 5
    Холанда сравнили с Овечкиным
    Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.01.2025 12:06
    Рекомендуем
    Комментарии (11)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1737105974
    Шейхи скупают еврофутбол на корню, осталась одна надежда на Суперлигу и Переса из Реала, чтобы разрушить монополию УЕФА например
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 