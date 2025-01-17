Холанд подписал 10-летний контракт с «Манчестер Сити»

Нападающий Эрлинг Холанд подписал новый 10-летний контракт с «Манчестер Сити», по которому он будет играть за команду до лета 2034 года.

По данным The Athletic, в новом контракте Холанда нет пункта об отступных. Условия контракта неизвестны, но считается, что он стал одним из самых крупных в истории спорта.

Предыдущее соглашение 24-летнего форварда истекало в 2027 году.

В этом сезоне Холанд провел за «Манчестер Сити» 28 матчей, забил 21 гол, отдал 1 передачу.

Норвежец выступает за «горожан» с лета 2022 года и занимает 15-е место в списке лучших бомбардиров клуба за всю историю.