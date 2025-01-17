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    • Защитник «Локомотива» Ненахов назвал футболиста, чью жизнь он хотел бы прожить

    Защитник «Локомотива» Ненахов назвал футболиста, чью жизнь он хотел бы прожить

    Игрок «Локомотива» Максим Ненахов заявил, что его восхищает жизненный путь Криштиану Роналду.

    «Если бы у меня была возможность поменяться жизнями с любым футболистом, выбрал бы Криштиану Роналду.

    Его сила воли и стремление становиться лучше с каждым днем вызывают восхищение.

    Легко говорить об этом, но намного сложнее воплощать это в жизнь каждый день», – сказал Ненахов.

    • Защитник в этом сезоне провел за «Локо» 26 матчей без голевых действий.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.
    • Ненаховым в прошлом году интересовался «Спартак».

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    Источник: «Р-Спорт»

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    17.01.2025 21:51
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    Комментарии (2)
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    WE ARE FOR PETER
    1737142281
    Дурилка картонная)
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    subbotaspartak
    1737182419
    Криштиану Роналду заявил, что его восхищает жизненный путь игрока «Локомотива» Максима Ненахова. «Если бы у меня была возможность поменяться жизнями с любым футболистом, выбрал бы Максима Ненахова...
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