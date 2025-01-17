Защитник «Локомотива» Ненахов назвал футболиста, чью жизнь он хотел бы прожить

Игрок «Локомотива» Максим Ненахов заявил, что его восхищает жизненный путь Криштиану Роналду.

«Если бы у меня была возможность поменяться жизнями с любым футболистом, выбрал бы Криштиану Роналду.

Его сила воли и стремление становиться лучше с каждым днем вызывают восхищение.

Легко говорить об этом, но намного сложнее воплощать это в жизнь каждый день», – сказал Ненахов.