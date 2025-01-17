Защитник «Локомотива» Ненахов назвал футболиста, чью жизнь он хотел бы прожить

Игрок «Локомотива» Максим Ненахов заявил, что его восхищает жизненный путь Криштиану Роналду.
«Если бы у меня была возможность поменяться жизнями с любым футболистом, выбрал бы Криштиану Роналду.
Его сила воли и стремление становиться лучше с каждым днем вызывают восхищение.
Легко говорить об этом, но намного сложнее воплощать это в жизнь каждый день», – сказал Ненахов.
- Защитник в этом сезоне провел за «Локо» 26 матчей без голевых действий.
- Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.
- Ненаховым в прошлом году интересовался «Спартак».