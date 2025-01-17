Футболист «Оренбурга» пожаловался на курс рубля: «Это раздражает»

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич признался, что его беспокоит падение курса рубля.

Легионер присоединился к клубу РПЛ в 2022 году и подписал контракт с зарплатой в российской валюте.

– Отслеживаете курс евро к рублю?

– Да (смеется). Я не хочу дискутировать об этом, потому что сейчас наговорю плохих слов.

Раньше я посылал деньги родным через «Райффайзен Банк», но уже месяца как 2-3 такая возможность закрылась. Теперь можно посылать только через «ВТБ», но там мне сказали, что я могу отправлять деньги только в страны Евросоюза.

Теперь нужно создавать аккаунт в Хорватии. А курс просто огромный, и он все время поднимается вверх. Это немного раздражает, но я понимаю, что за один день ничего не изменится.

– Но у вас же зарплата в евро?

– Нет, в рублях.