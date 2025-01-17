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    • Футболист «Оренбурга» пожаловался на курс рубля: «Это раздражает»

    Футболист «Оренбурга» пожаловался на курс рубля: «Это раздражает»

    Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич признался, что его беспокоит падение курса рубля.

    Легионер присоединился к клубу РПЛ в 2022 году и подписал контракт с зарплатой в российской валюте.

    – Отслеживаете курс евро к рублю?

    – Да (смеется). Я не хочу дискутировать об этом, потому что сейчас наговорю плохих слов.

    Раньше я посылал деньги родным через «Райффайзен Банк», но уже месяца как 2-3 такая возможность закрылась. Теперь можно посылать только через «ВТБ», но там мне сказали, что я могу отправлять деньги только в страны Евросоюза.

    Теперь нужно создавать аккаунт в Хорватии. А курс просто огромный, и он все время поднимается вверх. Это немного раздражает, но я понимаю, что за один день ничего не изменится.

    – Но у вас же зарплата в евро?

    – Нет, в рублях.

    • 22-летний Башич проводит в «Оренбурге» 3-й сезон.
    • Его статистика: 75 матчей, 4 гола, 6 ассистов.
    • Курс ЦБ РФ на сегодня – 104,86 рубля за 1 евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    17.01.2025 23:03
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    Комментарии (2)
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    Кривая да нелёгкая
    1737144943
    Влип очкарик
    Ответить
    subbotaspartak
    1737180925
    Вы слыхали, что есть Евро? В Оренбурге: Это стерва, Что наш рубль не уважает, Унижает, понижает. Мы работаем в рублях. Ах!
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