Футболист «Оренбурга» пожаловался на курс рубля: «Это раздражает»

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич признался, что его беспокоит падение курса рубля.
Легионер присоединился к клубу РПЛ в 2022 году и подписал контракт с зарплатой в российской валюте.
– Отслеживаете курс евро к рублю?
– Да (смеется). Я не хочу дискутировать об этом, потому что сейчас наговорю плохих слов.
Раньше я посылал деньги родным через «Райффайзен Банк», но уже месяца как 2-3 такая возможность закрылась. Теперь можно посылать только через «ВТБ», но там мне сказали, что я могу отправлять деньги только в страны Евросоюза.
Теперь нужно создавать аккаунт в Хорватии. А курс просто огромный, и он все время поднимается вверх. Это немного раздражает, но я понимаю, что за один день ничего не изменится.
– Но у вас же зарплата в евро?
– Нет, в рублях.
- 22-летний Башич проводит в «Оренбурге» 3-й сезон.
- Его статистика: 75 матчей, 4 гола, 6 ассистов.
- Курс ЦБ РФ на сегодня – 104,86 рубля за 1 евро.