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    • Быстров не стал осуждать легионеров, не желающих возвращаться в Россию: «Это же не рабы»

    Быстров не стал осуждать легионеров, не желающих возвращаться в Россию: «Это же не рабы»

    Владимир Быстров прокомментировал ситуацию с отдельными легионерами, которые не вернулись в клубы РПЛ после отпуска.

    • Сегодня стало известно о нежелании опорника Виктора Мендеса возвращаться в «Крылья Советов». Права на него принадлежат ЦСКА.
    • Ранее из Бразилии не приехал полузащитник «Динамо» Бителло.
    • До него была попытка Вендела не возвращаться в «Зенит», но на первом сборе футболист уже присутствовал.

    – Ваше мнение о том, что некоторые легионеры не хотят возвращаться в клубы РПЛ?

    Да пофигу вообще. Мне всe равно, бог им судья. Это же не рабы.

    – В чeм проблема?

    – Агенты работают. Здесь они деньги стоят. А так они на халяву хотят куда-то перейти и заработать денег лишних. Проблема только в этом.

    – Либо выбить условия получше?

    – Ну, конечно! Всe в это упирается.

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    Источник: «Чемпионат»

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    17.01.2025 22:54
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    Комментарии (6)
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    Кривая да нелёгкая
    1737145029
    Пусть уходят
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    andrei-sarap-yandex
    1737149980
    пускай платят по 30 лямов за нарушения договора
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    Каратель помойников
    1737176305
    О,быстрика-алкаша выписали из психушки.и он опять давай херню молоть..не ровен час опять спеленают)
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    Борис34684
    1737192650
    Командам как то надо решать этот вопрос, пусть возвращают деньги за контракт и уе..вают куда хотят. Пока не будет прецидента так и будет продолжаться.
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