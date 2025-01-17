Быстров не стал осуждать легионеров, не желающих возвращаться в Россию: «Это же не рабы»

Владимир Быстров прокомментировал ситуацию с отдельными легионерами, которые не вернулись в клубы РПЛ после отпуска.

Сегодня стало известно о нежелании опорника Виктора Мендеса возвращаться в «Крылья Советов». Права на него принадлежат ЦСКА.

Ранее из Бразилии не приехал полузащитник «Динамо» Бителло.

До него была попытка Вендела не возвращаться в «Зенит», но на первом сборе футболист уже присутствовал.

– Ваше мнение о том, что некоторые легионеры не хотят возвращаться в клубы РПЛ?

– Да пофигу вообще. Мне всe равно, бог им судья. Это же не рабы.

– В чeм проблема?

– Агенты работают. Здесь они деньги стоят. А так они на халяву хотят куда-то перейти и заработать денег лишних. Проблема только в этом.

– Либо выбить условия получше?

– Ну, конечно! Всe в это упирается.