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    Хвича прошел медосмотр в «ПСЖ»

    Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия находится в шаге от перехода в «ПСЖ».

    Сегодня утром он прошел медицинское обследование в Париже, куда прибыл в четверг вечером.

    Трансфер обойдется французскому клубу в 70 миллионов евро. Эта сумма будет выплачена тремя траншами.

    • В этом сезоне Кварацхелия забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 19 матчах.
    • Грузин поиграл в РПЛ за «Рубин» и «Локомотив». Оба клуба заработают на трансфере.
    • Сообщалось, что ему будут платить во Франции 9+2 млн евро в год.
    • Хвича получит в «ПСЖ» 7-й номер, ранее принадлежавший Килиану Мбаппе.

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    Источник: Le Parisien

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    17.01.2025 15:59
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