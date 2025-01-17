Хвича прошел медосмотр в «ПСЖ»

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия находится в шаге от перехода в «ПСЖ».
Сегодня утром он прошел медицинское обследование в Париже, куда прибыл в четверг вечером.
Трансфер обойдется французскому клубу в 70 миллионов евро. Эта сумма будет выплачена тремя траншами.
- В этом сезоне Кварацхелия забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 19 матчах.
- Грузин поиграл в РПЛ за «Рубин» и «Локомотив». Оба клуба заработают на трансфере.
- Сообщалось, что ему будут платить во Франции 9+2 млн евро в год.
- Хвича получит в «ПСЖ» 7-й номер, ранее принадлежавший Килиану Мбаппе.