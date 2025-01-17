Хвича прошел медосмотр в «ПСЖ»

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия находится в шаге от перехода в «ПСЖ».

Сегодня утром он прошел медицинское обследование в Париже, куда прибыл в четверг вечером.

Трансфер обойдется французскому клубу в 70 миллионов евро. Эта сумма будет выплачена тремя траншами.