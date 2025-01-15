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    Головин назвал страну, в которой завершит карьеру

    Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал возможность перехода в другой клуб.

    – Вы ранее рассказывали об интересе к вам со стороны «Тоттенхэма», дортмундской «Боруссии» и «ПСЖ». Появились ли ещe какие-то новые претенденты на вас за последнее время?

    – В последнее время ничего такого не слышал, не знаю.

    – Что вообще должно случиться, чтобы вы всерьeз задумались о переходе в другой европейский клуб?

    – Если это будут супергранды какие-то, тогда буду думать.

    – Если условный «Реал» придeт?

    – Да, по такому типу.

    – А можете вообще представить, что так и завершите карьеру в «Монако»?

    – Конечно, могу. Вернее, совсем завершить – нет-нет-нет, это неправильно. Завершать карьеру я буду точно в России, это 100%. Я в любом случае хочу поиграть в России, вернуться в нашу страну, потому что в любом случае очень скучаю по ней.

    Как бы там ни было, как бы я тут уже ни адаптировался, как бы мне ни было тут хорошо, как бы ко мне ни относились, в любом случае скучаю по своей стране, по нашему менталитету. И доигрывать – не знаю сколько, тяжело загадывать – точно буду в России.

    – В России можете себя представить в майке ещe какого-нибудь клуба, кроме ЦСКА?

    – Сейчас сложно сказать. Я знаю, что не получится представить себя в «Спартаке», в спартаковской футболке. Это точно. Но в каком-то другом клубе – я думаю, что да.

    • В этом сезоне 28-летний Головин провел за «Монако» 20 матчей, забил 2 гола, отдал 1 передачу.
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.

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    Источник: «Советский спорт»

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    15.01.2025 13:19
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    Комментарии (5)
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    Литейный 4 (returned)
    1736937385
    На буй ему куда то на старости футбольной? Ему и на Лазурном берегу неплохо живётся. Гыгыгы
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    R_a_i_n
    1736941214
    Ммм, вон оно чё. В Россию захотел. То-то к Зениту подлизывался, мол любят тебя Зина всё моё окружение.
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    rash1959
    1736947272
    Химки ждут
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    subbotaspartak
    1736953087
    За Калтан на первенстве Кузбасса...
    Ответить
    Имя и на этом сайте
    1736964231
    Судя по комментам ниже--не ждут его в России )))
    Ответить
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