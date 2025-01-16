Головин назвал клуб, ради которого он уйдет из «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин признался, что не хочет в ближайшее время уходить из клуба. Он передумает, если получит предложение от «Реала».
– Вы ранее рассказывали об интересе к вам со стороны «Тоттенхэма», дортмундской «Боруссии» и «ПСЖ». Появились ли ещe какие-то новые претенденты на вас за последнее время?
– В последнее время ничего такого не слышал, не знаю.
– Что вообще должно случиться, чтобы вы всерьeз задумались о переходе в другой европейский клуб?
– Если это будут супергранды какие-то, тогда буду думать.
– Если условный «Реал» придeт?
– Да, по такому типу.
- Головин выступает за «Монако» с 2018 года.
- Его рыночная цена – 30 млн евро.
Источник: «Советский спорт»