Головин назвал клуб, ради которого он уйдет из «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин признался, что не хочет в ближайшее время уходить из клуба. Он передумает, если получит предложение от «Реала».

– Вы ранее рассказывали об интересе к вам со стороны «Тоттенхэма», дортмундской «Боруссии» и «ПСЖ». Появились ли ещe какие-то новые претенденты на вас за последнее время?

– В последнее время ничего такого не слышал, не знаю.

– Что вообще должно случиться, чтобы вы всерьeз задумались о переходе в другой европейский клуб?

– Если это будут супергранды какие-то, тогда буду думать.

– Если условный «Реал» придeт?

– Да, по такому типу.