Головин оценил популярность «Зенита» в Европе

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о популярности «Зенита» в Европе.

– Вы ранее также говорили, что «Зенит» – самый популярный российский клуб в Европе. Это довольно широко обсуждалось. До сих пор придерживаетесь такого мнения?

– Где бы я ни был, все говорят про «Зенит». Слышу от людей: «Зенит», «Зенит». Конечно, если взять нашу историю, наверное, самый популярный не он. Но я слышу у себя в команде и от каких-то ещe игроков из других клубов во французской лиге – очень многие говорят именно про него. Поэтому так и сказал.