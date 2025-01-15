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    Головин оценил популярность «Зенита» в Европе

    Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о популярности «Зенита» в Европе.

    – Вы ранее также говорили, что «Зенит» – самый популярный российский клуб в Европе. Это довольно широко обсуждалось. До сих пор придерживаетесь такого мнения?

    – Где бы я ни был, все говорят про «Зенит». Слышу от людей: «Зенит», «Зенит». Конечно, если взять нашу историю, наверное, самый популярный не он. Но я слышу у себя в команде и от каких-то ещe игроков из других клубов во французской лиге – очень многие говорят именно про него. Поэтому так и сказал.

    • Головин выступает в «Монако» с 2018 года.
    • «Зенит» выиграл последние 6 чемпионатов России.

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    Источник: «Советский спорт»

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    15.01.2025 13:55
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    Комментарии (11)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Айболид
    1736938700
    Ща будет разрыв бромантановыхъ пукановъ )))
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    ...уефан
    1736940229
    ...Хейропа знает - Зенит-Газпром-халявное бабло...
    Ответить
    R_a_i_n
    1736941056
    Я прям представляю картину. Приходит Головин на тренировку, а вокруг только - Зенит,Зенит,Зенит, Зенит... И все его одноклубники мечтают перейти в Зенит.
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    Bez Imeni
    1736942227
    Так это вообще не новость, Зенит самый популярный российский клуб, это всем известно
    Ответить
    Литейный 4 (returned)
    1736943680
    Весь мир знает Зенит. Про спартак тоже в узких кругах знают, особенно после смехопанорамы в Ливерпуле 7-1. Гыгыгы
    Ответить
    NewLife
    1736947117
    Уже было. Дубль два - совсем нет идей у немытой шоблы.
    Ответить
    Каратель помойников
    1736949952
    " а вы знаете зенит?", дайте вспомнить,"это тот который мы сношали в любом кубке регулярно?","конечно помним,такое не забывается".бюджет как у барсы ,а играют как Пахтакор...такое сложно забыть.
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