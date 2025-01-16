Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    «Сити» выслал самолет за Хусановым

    Защитник «Ланса» Абдукодир Хусанов в ближайшее время станет игроком «Манчестер Сити». Представители «горожан» отправили во Францию собственный джет за узбекистанским игроком. В Англию защитник вылетает в 21:30 по московскому времени.

    • Хусанов перешел во французскую команду из «Энергетик-БГУ» в 2023 году за 100 тысяч евро.
    • В этом сезоне он провел за «Ланс» 16 матчей, отдал 1 голевую передачу.
    • Контракт 20-летнего Хусанова с французским клубом рассчитан до лета 2027 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

    Новости по теме
    Хусанов подписал контракт с «Манчестер Сити» 5
    Экс-тренер Хусанова ответил, как будущий защитник «Ман Сити» оказался в Беларуси 2
    Экс-тренер Хусанова объяснил, почему будущий защитник «Ман Сити» не попал в РПЛ 1
    Источник: Legalbet

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.01.2025 20:35
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    WE ARE FOR PETER
    1737051959
    Круто
    Ответить
    xaraniltan
    1737053970
    Мужики, не ведитесь, как я, на всякие однодневные паблики и каналы по прогнозам – фигня полная. Найдите в яндексе сайт по фразе: «серебряный прогноз сервис». 12 лет сервису! МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
    Ответить
    DMитрий
    1737061056
    Скоро за узбеками на стройку и наши прорабы начнут высылать чартеры. Черное золото становится дефицитным... Узбеки читают новости, вникают в реалии строительного рынка России и такие важные, гордые ходят.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 