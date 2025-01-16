«Сити» выслал самолет за Хусановым

Защитник «Ланса» Абдукодир Хусанов в ближайшее время станет игроком «Манчестер Сити». Представители «горожан» отправили во Францию собственный джет за узбекистанским игроком. В Англию защитник вылетает в 21:30 по московскому времени.

Хусанов перешел во французскую команду из «Энергетик-БГУ» в 2023 году за 100 тысяч евро.

В этом сезоне он провел за «Ланс» 16 матчей, отдал 1 голевую передачу.

Контракт 20-летнего Хусанова с французским клубом рассчитан до лета 2027 года.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.