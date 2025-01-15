Головин высказался об отсутствии трофеев в составе «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин сказал, что для него важно быть полезным на поле, и он не ориентируется на статистические показатели.

– У вас пока нет трофеев в составе «Монако». Могли представить, что за семь лет ничего здесь не выиграете?

– Я, в принципе, никогда не мыслил трофеями. Вот многие игроки говорят: «Я пришeл сюда за титулами». Это круто, это понятно. Но когда я сюда переходил, у меня была мысль о том, чтобы попробовать себя в Европе, то есть поиграть на высоком уровне, более высоком, чем в нашей лиге.

– Прошлый сезон для вас вышел просто фантастическим. С чем лично для себя связываете такую удачную игру?

– Просто команда тоже хорошо играла, пришeл хороший тренер. И получилась такая «химия» между игроками и тренером. Думаю, что как-то это всe в общем сложилось, отовсюду понемножку.

– Ориентируетесь на какие-то цифры, собственные показатели? Или больше уделяете внимание тому, как команда выступает?

– Нет, вообще не ориентируюсь на свои показатели. Меня никогда не заботило, забью я гол в следующем матче или три месяца не буду забивать. Мне всегда было важно приносить пользу команде, чтобы я чувствовал, что вношу большой вклад в тех же обыгрышах, в отборе мяча. То есть ключевое – быть полезным на поле, а за статистикой никогда не гнался.