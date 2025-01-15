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    • Головин высказался об отсутствии трофеев в составе «Монако»

    Головин высказался об отсутствии трофеев в составе «Монако»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин сказал, что для него важно быть полезным на поле, и он не ориентируется на статистические показатели.

    – У вас пока нет трофеев в составе «Монако». Могли представить, что за семь лет ничего здесь не выиграете?

    – Я, в принципе, никогда не мыслил трофеями. Вот многие игроки говорят: «Я пришeл сюда за титулами». Это круто, это понятно. Но когда я сюда переходил, у меня была мысль о том, чтобы попробовать себя в Европе, то есть поиграть на высоком уровне, более высоком, чем в нашей лиге.

    – Прошлый сезон для вас вышел просто фантастическим. С чем лично для себя связываете такую удачную игру?

    – Просто команда тоже хорошо играла, пришeл хороший тренер. И получилась такая «химия» между игроками и тренером. Думаю, что как-то это всe в общем сложилось, отовсюду понемножку.

    – Ориентируетесь на какие-то цифры, собственные показатели? Или больше уделяете внимание тому, как команда выступает?

    – Нет, вообще не ориентируюсь на свои показатели. Меня никогда не заботило, забью я гол в следующем матче или три месяца не буду забивать. Мне всегда было важно приносить пользу команде, чтобы я чувствовал, что вношу большой вклад в тех же обыгрышах, в отборе мяча. То есть ключевое – быть полезным на поле, а за статистикой никогда не гнался.

    • 28-летний Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года.
    • Он провел за команду 223 матча, забил 33 гола, отдал 40 передач.
    • Австриец Ади Хюттер в июле 2023 года сменил на посту главного тренера «Монако» Филиппа Клемана.

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    Источник: «Советский спорт»

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    15.01.2025 11:27
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    Комментарии (1)
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    Plyash
    1736930864
    Трофеи и титулы - удел немногих.Достаточно перечислить количество титулованых клубов в любой футбольной лиге мира и европы,и все остальные команды,дарующие им свои очки... Главное,поиграть всласть в хороший футбол в хорошей команде,обеспечив тем самым свою жизнь и жизнь своей семьи после ухода из спорта. Саша,ты на правильном пути.Удачи тебе.
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