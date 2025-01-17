Ибрагимович ответил Роналду на его слова про Лигу 1

Бывший нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович отреагировал на высказывания Криштиану Роналду. Форвард «Аль-Насра» ранее заявил, что саудовская лига лучше чемпионата Франции.

«Нет смысла обсуждать что-то, когда нет доказательств в пользу одной из сторон. «ПСЖ» – один из великих клубов Европы, который играет в очень сильной лиге.

Возможно, только Испания и Англия могут однозначно утверждать, что их лиги лучше. Я даже не могу ответить на предположение о том, что саудовская лига лучше – не стану тратить на это время», – сказал Ибрагимович.