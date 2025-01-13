Мостовой напомнил свое пророчество о Хвиче

Александр Мостовой вспомнил свой прогноз касательно перспектив Хвичи Кварацхелии, когда тот еще выступал в РПЛ.
«Когда я в первый раз увидел Хвичу на футбольном поле, сразу сказал своим хорошим друзьям грузинам, что он скоро станет звездой. А ведь это было еще пять лет назад.
А то, что он в итоге стал лучшим футболистом Грузии и выиграл с «Наполи» чемпионат Италии по футболу, это только подтверждает мои слова.
Поэтому я очень рад за него, молодец! Я желаю Кварацхелии удачи в «ПСЖ», – заявил Мостовой.
- Игрок переберется в Париж за 60-65 млн евро.
- В этом сезоне Кварацхелия забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 19 матчах.
- Грузин поиграл в РПЛ за «Рубин» и «Локомотив». Оба клуба заработают на трансфере.
- «ПСЖ» собирается увеличить зарплату Хвичи в 4 раза.
Источник: «РБ Спорт»