Мостовой напомнил свое пророчество о Хвиче

Александр Мостовой вспомнил свой прогноз касательно перспектив Хвичи Кварацхелии, когда тот еще выступал в РПЛ.

«Когда я в первый раз увидел Хвичу на футбольном поле, сразу сказал своим хорошим друзьям грузинам, что он скоро станет звездой. А ведь это было еще пять лет назад.

А то, что он в итоге стал лучшим футболистом Грузии и выиграл с «Наполи» чемпионат Италии по футболу, это только подтверждает мои слова.

Поэтому я очень рад за него, молодец! Я желаю Кварацхелии удачи в «ПСЖ», – заявил Мостовой.