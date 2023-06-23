Мбаппе уходит в «Реал»? А можно ли верить этой информации?

Галактический «ПСЖ» рассыпается. Лео Месси ушел в «Интер» из Майами. Неймар все еще думает о камбэке в «Барсу». Теперь, кажется, занервничал Килиан Мбаппе.

Мбаппе раньше признавался, что мечтает о «Реале». Прошлым летом, продлив контракт с «Парижем», он разозлил Флорентино Переса и оттолкнул его от идеи забирать звезду. Но сейчас, по данным нескольких источников, Мбаппе сам вновь засобирался в «Реал», и клуб не против этого перехода.

У Мбаппе через год заканчивается контракт с «ПСЖ», но продлевать его он не хочет

Летом прошлого года Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» на супервыгодных для себя условиях:

С повышением зарплаты до 72 млн евро в год;

Срок – на два сезона. Но есть возможность продления еще на год. Проблема для «ПСЖ» лишь в том, что на эту опцию влияет сам Мбаппе. И тут начинается самое интересное.

В начале июня французские источники сообщили, что Мбаппе не хочет уйти из «ПСЖ», когда его контракт закончится. Клуб в свою очередь захотел продать его сейчас, чтобы не терять следующим летом бесплатно. Через некоторое время появилась информация, что Мбаппе отправил боссам «ПСЖ» письмо, что не продлит контракт. Он сам подтвердил его: «Я не просил о трансфере и не требовал трансфера в «Реал». Я просто сообщил, что не активирую продление контракта. Мы с «ПСЖ» никогда не обсуждали подписание нового соглашения, но я счастлив остаться здесь на следующий сезон».

Позже Мбаппе сказал: «Я останусь в «ПСЖ» на следующий сезон. А свое будущее решу только в 2024 году. За сезон может произойти многое, особенно в клубе уровня «ПСЖ».

Теперь давайте разберем слухи о переходе Мбаппе в «Реал». Спойлер: источники не очень надежные

Итак, «ПСЖ» хочет продать Мбаппе сейчас – это факт, который подтвердили все авторитетные инсайдеры Франции и Испании. Но почему в истории фигурирует именно «Реал»? Во-первых, это любимый клуб Мбаппе. Во-вторых, зимой президент «Мадрида» Флорентино Перес сообщил журналистам, что, возможно, он вернется на рынке за Мбаппе. В-третьих, из-за ухода Бензема у «Реала» дефицит нападающих.

Но кто говорил о переходе Мбаппе в «Реал» в самое ближайшее время?

• PSG Community – отдельное медиа о «ПСЖ». Источник средний. Например, прошлым летом он говорил, что Месси вернется в «Барсу» уже тогда. Или рассказывал о постоянных контактах «Барселоны» с Неймаром. В итоге все мимо.

Но были и удачные инсайды – например, что Витинья и Солер окажутся в «ПСЖ». Год назад редакция сайта с этим не промахнулась.

• COPE. Источник помощнее, но все равно нельзя верить на 100%. Уникальность их инсайда в том, что они опровергли информацию PSG Community, но подтвердили интерес «Реала» к этой истории. Журналист Педро Мората, комментировавший инсайд коллег, сказал, что «ПСЖ» бы рассмотрел предложение в 150-200 млн евро.

• AS, Cadena Ser и некоторые другие испанские медиа (все – не слишком надежные) сообщили, что «ПСЖ» и «Реал» уже обо всем договорились.

А что там «Реал»? От него есть реакция на эти слухи?

Нет, комментариев от представителей клуба нет. Правда, после аренды Хоселу Флорентино Перес заявил: «Будут ли другие трансферы у «Реала» этим летом? Нет».

Правда, сказал это Перес с улыбкой на лице. И с учетом, что у «Реала» сейчас есть только один номинальный центральный нападающий.

Фото: Keystone Press Agency, imago-images.de/Global Look Press